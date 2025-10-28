Expreso
  Quito

Pabel Muñoz
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, durante un conversatorio con medios de comunicación.Foto: Leonardo Velasco

Yunda critica a Muñoz y recibe respuesta: “Fue un mediocre locutor y voleibolista”

Pabel Muñoz dijo que procura no distraerse con una oposición que no le aporta en nada a la ciudad

El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ha cuestionado abiertamente la gestión de Pabel Muñoz, especialmente en temas de seguridad y administración del presupuesto. En una publicación del 26 de octubre, Yunda escribió:

Te invitamos a leer: Quito aplicará un nuevo esquema de cobro de basura: ¿cómo funcionará?

“El gobierno tiene tanto por hacer en seguridad y exigimos como ciudadanos que lo haga, pero ser alcalde de Quito, manejar más de 1.500 millones de presupuesto y no hacer nada para devolver la paz a la ciudad es ser un verdadero inepto”. Un día antes, el 25 de octubre, ya lanzó otro dardo:

“Quito abandonada totalmente, la franciscana ciudad a merced de la delincuencia, el alcalde con su caravana de carros de seguridad bien gracias”.

Yunda también ha compartido en su cuenta actividades personales, como sus visitas a ligas barriales o su participación en encuentros deportivos y sociales.

La respuesta del alcalde Muñoz

Consultado este 28 de octubre sobre las declaraciones del exalcalde, Pabel Muñoz señaló que procura no distraerse con una oposición que "no le aporta en nada a la ciudad. Nosotros estamos dedicados a nuestro trabajo”, afirmó.

Pero añadió: “Contestarle al señor Yunda, que como alcalde fue un mediocre locutor y mediocre voleibolista, no amerita de mi parte”.

¿Vuelve Yunda a la arena electoral?

En redes sociales se ha especulado sobre una posible nueva candidatura de Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito. Circuló una imagen en X donde se le vinculaba con el asambleísta Andrés Castillo (ADN), bajo el mensaje: “Yunda va para la Alcaldía y Castillo a la Prefectura”.

Sin embargo, el exalcalde desmintió la publicación y calificó el contenido como falso: “Que les cuesta darme una llamada y corroborar”, respondió en sus redes.

Diario EXPRESO se comunicó con Yunda para conocer si considera postularse nuevamente a la Alcaldía en las próximas elecciones, pero no obtuvimos respuesta.

