Yunda critica a Muñoz y recibe respuesta: “Fue un mediocre locutor y voleibolista”

Pabel Muñoz dijo que procura no distraerse con una oposición que no le aporta en nada a la ciudad

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, durante un conversatorio con medios de comunicación.

El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ha cuestionado abiertamente la gestión de Pabel Muñoz, especialmente en temas de seguridad y administración del presupuesto. En una publicación del 26 de octubre, Yunda escribió:

“El gobierno tiene tanto por hacer en seguridad y exigimos como ciudadanos que lo haga, pero ser alcalde de Quito, manejar más de 1.500 millones de presupuesto y no hacer nada para devolver la paz a la ciudad es ser un verdadero inepto”. Un día antes, el 25 de octubre, ya lanzó otro dardo:

“Quito abandonada totalmente, la franciscana ciudad a merced de la delincuencia, el alcalde con su caravana de carros de seguridad bien gracias”.

Yunda también ha compartido en su cuenta actividades personales, como sus visitas a ligas barriales o su participación en encuentros deportivos y sociales.

La respuesta del alcalde Muñoz

Consultado este 28 de octubre sobre las declaraciones del exalcalde, Pabel Muñoz señaló que procura no distraerse con una oposición que "no le aporta en nada a la ciudad. Nosotros estamos dedicados a nuestro trabajo”, afirmó.

Pero añadió: “Contestarle al señor Yunda, que como alcalde fue un mediocre locutor y mediocre voleibolista, no amerita de mi parte”.

¿Vuelve Yunda a la arena electoral?

En redes sociales se ha especulado sobre una posible nueva candidatura de Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito. Circuló una imagen en X donde se le vinculaba con el asambleísta Andrés Castillo (ADN), bajo el mensaje: “Yunda va para la Alcaldía y Castillo a la Prefectura”.

Sin embargo, el exalcalde desmintió la publicación y calificó el contenido como falso: “Que les cuesta darme una llamada y corroborar”, respondió en sus redes.

Diario EXPRESO se comunicó con Yunda para conocer si considera postularse nuevamente a la Alcaldía en las próximas elecciones, pero no obtuvimos respuesta.

