Buses Quito integración
Imagen referencial. Los usuarios aseguran que los robos son frecuentes en el Corredor Sur Occidental.Foto: archivo

Asalto a un bus en Quito: delincuentes se llevan celulares y una computadora

El robo a los pasajeros ocurrió en el sector de San Diego, en el centro de Quito

Un nuevo asalto dentro del transporte público en Quito quedó registrado en video. Esta vez, el hecho ocurrió en un bus de la línea R17 del Corredor Sur Occidental, cuando al menos cinco hombres asaltaron a los pasajeros en pleno recorrido por el sector de San Diego, en el centro.

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa cómo los delincuentes inician el robo desde la parte trasera del bus. 

Uno a uno se acercan a los pasajeros, los amenazan con cuchillos y les quitan celulares, dinero y una computadora portátil. En medio del caos, una mujer que intenta evitar el robo de su cartera forcejea con uno de los atacantes y cae al piso, mientras el conductor continúa manejando.

Robo de celulares, dinero y una laptop 

Según el parte policial, entre las víctimas hay varias mujeres: a dos les sustrajeron el teléfono celular, a otra una laptop, y a otra dinero y pertenencias personales. 

Tras el hecho, los afectados alertaron a la Policía y lograron rastrear uno de los teléfonos robados, cuya señal se ubicó en las calles Ambato y Cantuña, en el centro de Quito.

Agentes realizaron un operativo en la zona y registraron a varias personas, aunque no se logró recuperar los objetos sustraídos. 

Las autoridades recomendaron a las víctimas presentar la denuncia formal en la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

La Policía Nacional indicó que ya se están revisando las grabaciones de las cámaras del bus con el fin de identificar a los responsables. Mientras tanto, los pasajeros del Corredor Sur Occidental exigen mayor presencia policial en las rutas y paradas.

Este 27 de octubre también circuló en redes sociales un hecho similar. En los clips se observa que dos hombres amenazan al conductor de un bus para que los deje subir. 

