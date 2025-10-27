Recuperan objetos robados y detienen a seis personas en Quito

La Policía encontró una maleta tipo bolso con un teléfono celular y una cartera con documentos personales

Los implicados estaban en un vehículo azul que transitaba por el sector de Santa Anita.

Una patrulla policial del Distrito Eloy Alfaro detuvo la madrugada del 25 de octubre de 2025 a seis personas en el sector de Santa Anita, en el sur de Quito, tras un operativo de control que permitió recuperar varios objetos reportados como robados.

Te invitamos a leer: San Roque, el barrio histórico de Quito que se resiste al olvido

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00, cuando los agentes realizaban un patrullaje preventivo y observaron un vehículo azul que circulaba de forma sospechosa por la zona.

Cierre parcial en la Ruta Viva por volcamiento de un vehículo Leer más

Al detener el automotor para una revisión, los uniformados hallaron en su interior una maleta tipo bolso con un teléfono celular y una cartera con documentos personales, presuntamente pertenecientes a una víctima de un robo ocurrido horas antes.

Ninguno de los ocupantes pudo justificar la procedencia de los objetos encontrados, por lo que fueron aprehendidos y trasladados a la autoridad competente junto con las evidencias.

Operativos focalizados

De acuerdo con la Policía, el operativo formó parte de las acciones del plan operativo hiperfocalizado, con el que se busca reforzar la seguridad y el orden en sectores con alta incidencia delictiva del sur de Quito.

La Policía informó que continuará realizando intervenciones similares en distintos puntos de la ciudad para prevenir delitos y responder de manera más rápida ante emergencias.

En otro operativo ejecutado el 26 de octubre en el circuito Conocoto, los uniformados aprehendieron a dos ciudadanos por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quienes se movilizaban en una motocicleta. Asimismo, se recuperó una motocicleta que fue sustraída en el norte de Quito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!