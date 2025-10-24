Golpe al microtráfico en Quito: hallan centro de acopio de droga en La Roldós

En otro operativo en el sur de Quito, siete personas fueron detenidas tras tres meses de investigación

En la vivienda se encontraron 7.816 gramos de marihuana y una balanza.

Durante un allanamiento realizado en el sector de La Roldós, en el norte de Quito, la Policía encontró lo que sería un centro de acopio de droga.

En el interior del inmueble se hallaron 7.816 gramos de marihuana y una balanza, evidencia que refuerza la hipótesis de la Policía de que el lugar era utilizado para el almacenamiento y distribución de sustancias sujetas a fiscalización.

El hallazgo forma parte de los operativos que las unidades policiales mantienen en distintos puntos de la capital para combatir el microtráfico.

Siete detenidos en el sur

Mientras tanto, en el sur de la ciudad, el operativo “Centinela 68” cerró tres meses de investigaciones con cuatro allanamientos en el sector de la Martha Bucaram, en el sur.

El resultado: siete personas aprehendidas, seis de ellas con antecedentes penales por tráfico de drogas, robo y porte de arma.

En los inmuebles intervenidos se decomisaron 356 dosis de cocaína, 128 de marihuana, cuatro cartuchos, cinco teléfonos móviles y dinero en efectivo, detalló la Policía.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de las redes de distribución que operan en estos sectores de Quito.

