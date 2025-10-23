Cuerpo de Bomberos Quito dona tanqueros a 10 cantones del país

Este 23 de octubre de 2025, se oficializó la donación del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) de diez vehículos de abastecimiento de agua a sus similares de distintos cantones del Ecuador, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias en cantones rurales y de difícil acceso.

Los beneficiarios son los cuerpos de bomberos de Arajuno, Baños de Agua Santa, Cuyabeno, Las Naves, Mira, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Quijos, Quinindé y San Miguel de los Bancos. En todos estos lugares, el abastecimiento de agua representa uno de los principales desafíos para el control de incendios estructurales y forestales.

Los vehículos entregados son camiones Kodiak de la marca Chevrolet, cada uno con capacidad para 1.500 galones de agua. Están equipados con bombas de alto caudal, luces de emergencia, sirenas y herramientas especializadas, además de un sistema de suspensión reforzada que les permite operar en terrenos irregulares, donde las condiciones suelen complicar el ingreso de maquinaria pesada, detalló el CBQ.

Cooperación para la Primera Zona Bomberil

La entrega forma parte de una estrategia de cooperación entre los cuerpos de bomberos que integran la Primera Zona Bomberil, un espacio de coordinación para fortalecer la capacidad operativa en emergencias a escala nacional.

Con estos camiones, los municipios más pequeños podrán atender incendios sin depender exclusivamente del apoyo de ciudades grandes.

En varios de los cantones beneficiados, como Quijos o Arajuno, los incendios forestales se agravan por la falta de hidrantes y la distancia entre fuentes de agua. Por eso, contar con camiones cisterna de gran capacidad representa una mejora significativa para la logística de combate.

El CBQ señaló que la iniciativa busca reducir las brechas logísticas de equipamiento que existen entre las distintas provincias del país. En muchos casos, las emergencias deben enfrentarse con recursos mínimos o con apoyo tardío, lo que pone en riesgo tanto a los habitantes como a los equipos de socorro.

Para el CBQ, la donación, demuestra su vocación de servicio y su compromiso con la cooperación interinstitucional, aportando al fortalecimiento integral de los sistemas de respuesta y protección ciudadana.

