PLAN SALUD
El sospechoso fue detenido días después del crimen en el sector de Atucucho, en el norte de Quito.Foto: cortesía / Policía

Prisión preventiva para sospechoso del asesinato de adultos mayores en Quito

La pareja de adultos mayores murió a causa de traumatismos craneoencefálicos severos

La Fiscalía abrió una investigación por robo con resultado de muerte tras el violento crimen de una pareja de adultos mayores ocurrido el 13 de octubre de 2025 en Carapungo, norte de Quito. 

Por este hecho, un hombre fue procesado como presunto responsable y permanecerá en prisión preventiva mientras dure la instrucción fiscal, que se extenderá por noventa días.

Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el 21 de octubre, la Fiscal del caso presentó varios elementos que vincularían al acusado con el doble homicidio. 

Evidencia del caso

Entre las pruebas constan videos de cámaras de seguridad que registraron su ingreso a la vivienda de las víctimas alrededor de las 09:00 y su salida cerca del mediodía, portando una mochila azul que, según la investigación, contendría los objetos sustraídos del lugar.

El informe forense determinó que los adultos mayores murieron a causa de traumatismos craneoencefálicos severos, provocados por golpes con un objeto contundente, lo que les ocasionó hemorragias cerebrales y fracturas de cráneo.

El sospechoso fue detenido días después en el sector de Atucucho por agentes de la Policía mientras viajaba en un bus de transporte público. 

Según la Fiscalía, mantenía una relación de confianza con las víctimas, ya que realizaba trabajos de albañilería en su vivienda, lo que habría facilitado su acceso al domicilio.

El caso se procesa bajo el artículo 189, inciso final, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el robo con resultado de muerte. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del crimen y determinar la responsabilidad del procesado.

