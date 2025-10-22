Concejal cuestiona al Metro de Quito: “Vuelve a tropezar con la misma piedra”

El proceso para los estudios definitivos de la ampliación del Metro están suspendidos en el Sercop

El Metro de Quito está próximo a cumplir dos años de operación en diciembre.

El proyecto para extender el Metro de Quito hacia el norte de la ciudad quedó en pausa. La consultoría para los estudios definitivos de la ampliación hasta La Ofelia, que también incluía el perfilamiento de una posible línea hacia Calderón y el fortalecimiento del sistema ferroviario, fue suspendida en el Sistema de Contratación Pública (Sercop), generando inquietud y reclamos dentro del Concejo Metropolitano.

El concejal Fidel Chamba solicitó información formal al gerente general de la Empressa Metro de Quito, Juan Carlos Parra, sobre las razones técnicas y legales detrás de esta suspensión. El oficio fue enviado el 21 de octubre de 2025, y busca esclarecer por qué un proceso considerado estratégico para el futuro de la movilidad quiteña se detuvo en plena fase de adjudicación.

Según consta en el portal del Sercop, el proceso se inició el 29 de julio con un presupuesto referencial de $ 11,9 millones, sin IVA. Cumplió con las etapas de preguntas, respuestas y presentación de ofertas, pero fue suspendido antes de la adjudicación, prevista para el 16 de octubre.

“El Metro vuelve a tropezar con la misma piedra”

A través de su cuenta en X, Chamba cuestionó la falta de transparencia en la gestión del Metro.

“Una vez más, el Metro de Quito vuelve a tropezar con la misma piedra: falta de transparencia. Otro proceso suspendido por falta de claridad”, escribió.

El edil aseguró que los quiteños que esperaban avances en los estudios para la extensión del sistema deberán aguardar, mientras persisten los “procedimientos dudosos y documentos confusos” en la administración de la empresa pública.

“He iniciado una fiscalización para desenterrar la verdad y exigir cuentas a quienes manejan el Metro como si no les importara la ciudad”, afirmó.

En marzo pasado, Metro de Quito informó que 34 empresas de 16 países participaron en la socialización de las solicitudes de cotizaciones para los estudios definitivos.

Estaba previsto que el proceso se ejecute en un año tras la firma del contrato. El gerente técnico del Metro, Bruno León, dijo en ese entonces que se trataba de un “paso firme” para concretar la voluntad de la administración municipal de ampliar el recorrido del sistema de transporte subterráneo.

