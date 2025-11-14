Ecuador activa cámaras y botones de pánico en comercios: ¿para qué servirán?

Una herramienta tecnológica destinada a fortalecer la seguridad ciudadana y la respuesta frente a casos de extorsión

El Ministerio del Interior anunció la implementación del Sistema Nacional de Cámaras y Botones de Pánico Integrados al ECU 911, una herramienta tecnológica destinada a fortalecer la seguridad ciudadana y la respuesta frente a casos de extorsión. La presentación se realizó el 13 de noviembre en Samborondón y forma parte del programa 'Locales Seguros'.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, alrededor de 1.000 locales comerciales en todo el país ya cuentan con cámaras de videovigilancia y botones de alerta conectados directamente al ECU 911. El sistema permite una atención inmediata ante emergencias, además de registrar evidencia útil para procesos investigativos y judiciales.

Reimberg destacó que esta tecnología beneficiará especialmente a establecimientos ubicados en zonas con limitada cobertura de seguridad, ya que la conexión al ECU 911 se realiza mediante enlaces directos que amplían la capacidad de monitoreo a escala nacional.

“La implementación de estos dispositivos marca un antes y un después en la protección ciudadana. Utilizamos la tecnología como aliada para reaccionar con rapidez y prevenir delitos en los comercios del país”, afirmó.

📹🆘 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐛𝐨𝐚, 𝐞𝐥 𝐄𝐂𝐔 𝟗𝟏𝟏 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐲 𝐁𝐨𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐚́𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬… pic.twitter.com/17viqQOiaV — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 13, 2025

Un llamado al sector empresarial

Por su parte, Juan Carlos Paladines, director general del ECU 911, hizo un llamado al sector empresarial (incluidas cadenas hoteleras, gasolineras, restaurantes y pequeños negocios) para que se sumen a este modelo de interoperabilidad.

Explicó que, al activarse el botón de alerta, el sistema enlaza de inmediato las cámaras del establecimiento con la sala de monitoreo del ECU 911 y con la Policía Nacional para una respuesta focalizada. “Este sistema permite a los ciudadanos notificar emergencias en tiempo real, garantizando atención rápida y coordinada”, señaló.

El Ministerio del Interior afirmó que esta estrategia forma parte de un modelo de seguridad preventiva que busca enfrentar la extorsión y delitos relacionados, y que además permitirá ampliar el sistema en fases posteriores.

La seguridad cambia de forma:

En primera instancia, la Policía Nacional de Ecuador ha puesto en marcha una nueva herramienta tecnológica para reforzar la seguridad ciudadana: un sistema de códigos QR instalados en locales comerciales, barrios y espacios públicos.

Bajo el nombre de Proximidad Comunitaria Inteligente, esta iniciativa busca registrar recorridos policiales, receptar denuncias en tiempo real y facilitar la respuesta operativa en zonas de alta incidencia delictiva. La propuesta, presentada como una estrategia para acercar a la Policía con la comunidad, plantea interrogantes sobre su verdadera efectividad

