Nueva tecnología policial en Ecuador: códigos QR para control y respuesta inmediata

La propuesta se enfoca en el contacto directo entre los policías comunitarios y los sectores que patrullan

En medio de un escenario nacional marcado por el aumento de la inseguridad y la necesidad de respuestas más eficaces, Ecuador ha introducido una herramienta tecnológica que busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la labor policial: la Proximidad Comunitaria Inteligente con Códigos QR.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de seguridad que busca articular tres pilares fundamentales: prevención, coordinación y participación ciudadana. A diferencia de otras medidas institucionales, esta propuesta se enfoca en el contacto directo entre los policías comunitarios y los sectores que patrullan, con el respaldo de tecnología que permite trazabilidad y transparencia.

¿Cómo funciona?

Cada policía comunitario contará con un código QR único, que podrá ser escaneado por los ciudadanos en sus barrios. Este sistema permite registrar en tiempo real las visitas, controles y patrullajes realizados, generando un historial verificable de presencia y actividad.

La herramienta no solo facilita el monitoreo por parte de las autoridades, sino que también empodera a la comunidad, que puede confirmar si su sector está siendo atendido de forma constante. En palabras de un vocero del equipo técnico que desarrolló el sistema: “No se trata solo de vigilancia, sino de construir confianza a través de la evidencia”.

La implementación de los códigos QR busca romper con la percepción de distancia entre la ciudadanía y la fuerza pública. Al permitir que los vecinos interactúen directamente con el sistema, se promueve una cultura de corresponsabilidad en la seguridad.

Daniel Pontón, experto en seguridad ciudadana destaca que este tipo de herramientas pueden ser efectivas si se integran con procesos de formación comunitaria y protocolos claros de respuesta. “La tecnología es útil, pero debe estar acompañada de voluntad institucional y participación activa de la gente”, señala el sociólogo Andrés Paredes, especialista en políticas públicas.

