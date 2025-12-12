¿Qué estrategias aplicarán Ecuador y Perú para fortalecer la seguridad en frontera?

La conversación apuntó a reforzar la cooperación en temas que siguen marcando la agenda de seguridad de la región

Los ministros de Defensa Gian Carlo Loffredo y César Díaz discutieron nuevas estrategias para enfrentar el crimen organizado que opera a ambos lados de la frontera.

En el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Ecuador–Perú, los ministros de Defensa Gian Carlo Loffredo y César Díaz discutieron nuevas estrategias para enfrentar el crimen organizado que opera a ambos lados de la frontera. La conversación apuntó a reforzar la cooperación en temas que siguen marcando la agenda de seguridad de la región: narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas.

La zona limítrofe entre ambos países continúa siendo un punto sensible, donde las actividades ilícitas han afectado a comunidades enteras, especialmente a aquellas asentadas en territorios rurales y de difícil acceso. Por ello, las delegaciones definieron varias líneas de acción que buscan dar respuestas más rápidas y coordinadas.

Compromisos en seguridad y defensa

Durante la reunión, las delegaciones acordaron una serie de acciones prioritarias:

Retomar operaciones tipo espejo, que permiten intervenciones simultáneas a ambos lados de la frontera. Reforzar el control territorial en puntos críticos de acceso y tránsito. Fortalecer respuestas coordinadas ante delitos transnacionales que no reconocen límites geográficos.

Estas medidas apuntan a desarticular redes delictivas con presencia binacional y a mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad.

Ecuador y Perú revisaron mecanismos para fortalecer su trabajo en gestión de desastres y atención comunitaria. Cortesía

Cooperación frente a emergencias y apoyo social

Además de los temas de seguridad, Ecuador y Perú revisaron mecanismos para fortalecer su trabajo en gestión de desastres y atención comunitaria. Entre los acuerdos se incluyen:

Apoyo mutuo en emergencias como incendios forestales. Mejoras en los mecanismos binacionales de gestión de desastres. Realización de simulacros en frontera para optimizar protocolos de respuesta. Programas sociales y de desarrollo para comunidades en situación de vulnerabilidad.

Avances hacia una cooperación basada en el modelo PIAS, que busca llevar servicios del Estado a poblaciones aisladas.

Una frontera más segura

Tanto Ecuador como Perú coincidieron en que mantener una frontera segura depende de la coordinación y la confianza entre instituciones. Al cierre del encuentro, ratificaron su intención de sostener una agenda conjunta que combine seguridad, desarrollo social y atención a las poblaciones que viven en la franja fronteriza, consideradas las más expuestas a las actividades delictivas.

