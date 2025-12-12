Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Los ministros de Defensa Gian Carlo Loffredo y César Díaz discutieron nuevas estrategias para enfrentar el crimen organizado que opera a ambos lados de la frontera.
Los ministros de Defensa Gian Carlo Loffredo y César Díaz discutieron nuevas estrategias para enfrentar el crimen organizado que opera a ambos lados de la frontera.Cortesía

¿Qué estrategias aplicarán Ecuador y Perú para fortalecer la seguridad en frontera?

La conversación apuntó a reforzar la cooperación en temas que siguen marcando la agenda de seguridad de la región

En el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Ecuador–Perú, los ministros de Defensa Gian Carlo Loffredo y César Díaz discutieron nuevas estrategias para enfrentar el crimen organizado que opera a ambos lados de la frontera. La conversación apuntó a reforzar la cooperación en temas que siguen marcando la agenda de seguridad de la región: narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas.

(Te puede interesar: "Es imperativo trabajar unidos": Noboa alerta sobre crimen transnacional en Gabinete)

La zona limítrofe entre ambos países continúa siendo un punto sensible, donde las actividades ilícitas han afectado a comunidades enteras, especialmente a aquellas asentadas en territorios rurales y de difícil acceso. Por ello, las delegaciones definieron varias líneas de acción que buscan dar respuestas más rápidas y coordinadas.

Compromisos en seguridad y defensa

Durante la reunión, las delegaciones acordaron una serie de acciones prioritarias:

  1. Retomar operaciones tipo espejo, que permiten intervenciones simultáneas a ambos lados de la frontera.
  2. Reforzar el control territorial en puntos críticos de acceso y tránsito.
  3. Fortalecer respuestas coordinadas ante delitos transnacionales que no reconocen límites geográficos.

Estas medidas apuntan a desarticular redes delictivas con presencia binacional y a mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad.

RELACIONADAS
Ecuador y Perú revisaron mecanismos para fortalecer su trabajo en gestión de desastres y atención comunitaria.
Ecuador y Perú revisaron mecanismos para fortalecer su trabajo en gestión de desastres y atención comunitaria.Cortesía

Cooperación frente a emergencias y apoyo social

Además de los temas de seguridad, Ecuador y Perú revisaron mecanismos para fortalecer su trabajo en gestión de desastres y atención comunitaria. Entre los acuerdos se incluyen:

  1. Apoyo mutuo en emergencias como incendios forestales.
  2. Mejoras en los mecanismos binacionales de gestión de desastres.
  3. Realización de simulacros en frontera para optimizar protocolos de respuesta.
  4. Programas sociales y de desarrollo para comunidades en situación de vulnerabilidad.
Este viernes 12 de diciembre se desarrollará en Quito el Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador.

El Cabildo Binacional Ecuador-Perú: los 3 acuerdos clave sobre seguridad y comercio

Leer más

Avances hacia una cooperación basada en el modelo PIAS, que busca llevar servicios del Estado a poblaciones aisladas.

Una frontera más segura

Tanto Ecuador como Perú coincidieron en que mantener una frontera segura depende de la coordinación y la confianza entre instituciones. Al cierre del encuentro, ratificaron su intención de sostener una agenda conjunta que combine seguridad, desarrollo social y atención a las poblaciones que viven en la franja fronteriza, consideradas las más expuestas a las actividades delictivas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Filarmónica de Guayaquil conquista Francia con una gira histórica

  2. EE.UU. cancela programas de reunificación familiar para Ecuador tras detectar abusos

  3. Terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, días después de potente sismo

  4. Seguridad en frontera y minería ilegal marcaron agenda en encuentro Ecuador-Perú

  5. Forsemax desmiente al Sercop tras agresión a prensa: Afirma que su contrato fue legal

LO MÁS VISTO

  1. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  2. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos