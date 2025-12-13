Daniel Noboa reforma reglamento para la compra de medicinas: ¿Qué cambios hizo?

A través de Decreto Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa reformó un procedimiento para la compra de medicamentos

Mediante el Decreto Ejecutivo 243, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reformó el procedimiento de compra de medicamentos a través de subasta inversa, establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Noboa reformó específicamente el artículo 125 del reglamento, relacionado con la contratación mediante subasta inversa corporativa fallida. Este procedimiento establece que, cuando un proceso sea declarado desierto, se realizará una convocatoria pública a todos los proveedores del fármaco por adquirir que cuenten con registro sanitario vigente, para que presenten su carta de adhesión y oferta económica.

El artículo también establece que la comisión técnica evaluará las propuestas presentadas y recomendará la adjudicación del convenio marco a la oferta de menor precio que cumpla con el requisito de contar con registro sanitario. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) será el encargado de adjudicar la oferta recomendada y suscribir el convenio marco para habilitar al o los proveedores seleccionados.

Noboa reforma el reglamento para que subastas se puedan repetir

Aunque el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública culmina señalando que el convenio marco estará vigente hasta que se suscriba el convenio marco de una subasta inversa corporativa exitosa, el presidente Daniel Noboa añadió un nuevo inciso sobre la repetición del procedimiento.

La reforma del presidente Noboa agrega el siguiente texto:

"El presente procedimiento podrá ser convocado las veces que resulten necesarias, siempre que se justifique de forma técnica y debidamente fundamentada la necesidad de la contratación por parte del ente rector de salud, hasta la suscripción del convenio marco de una subasta inversa corporativa exitosa y la incorporación del medicamento en el repertorio virtual".

El expresidente del IESS, Edgar Lama, entregó cajas de medicinas. cortesía

Gobierno de Noboa impulsa la compra centralizada de medicamentos

En medio de la crisis de salud y atención hospitalaria, el Gobierno del presidente Daniel Noboa modificó el flujo de compras públicas de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En lugar de que cada unidad médica haga sus compras, el Gobierno de Noboa decidió que se realice una sola compra centralizada de medicamentos que contemple las necesidades y requerimientos de todas las casas de salud.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública y el IESS ya han realizado entregas parciales de medicamentos adquiridos mediante las compras centralizadas. Sin embargo, persiste la falta de medicinas y de atención de calidad en los hospitales públicos.

