Federación Médica propone fondo de emergencia para comprar medicinas y mejorar salud

El presidente de la Federación Médica denuncia corrupción y desabastecimiento que afectan la salud pública

Dr. Santiago Carrasco denuncia corrupción y falta de gestión en el sistema de salud ecuatoriano.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Dr. Santiago Carrasco, calificó de “símbolo de la miseria humana” la entrega de una bebé en una caja de cartón en el hospital de Macas. “Esto duele, rompe el alma y refleja la realidad de la salud pública”, señaló en Teleamazonas.

Carrasco recordó que esta situación no es reciente. Durante la pandemia, ni siquiera había fundas para cadáveres y las pocas disponibles tenían sobreprecios por corrupción. “Hubo muchos muertos y muchos millonarios”, enfatizó.

Falta de gestión y liderazgo en salud

El médico explicó que la principal causa de la crisis es la mala gestión del Ministerio de Salud. En seis años, seis ministros distintos han estado al frente sin experiencia suficiente. “Alguien tiene que tener experiencia y experticia. Eso ha faltado”, afirmó.

Además, denunció que la vicepresidenta ha asumido funciones del ministerio sin conocimientos en el área. “No es por ella, es el tema de que no puede cubrir todo lo que se necesita en salud”, agregó Carrasco.

Lea también: Afectados apelan fallo que niega vulneración de derechos por IVA

Corrupción que mata y desabastecimiento de medicinas

Carrasco destacó la corrupción como otro factor crítico. “Se contrataron 55 medicamentos de los 760 necesarios en una emergencia. ¿Dónde está la eficiencia?”, cuestionó. También propuso crear un fondo internacional de emergencia para adquirir medicinas a bajo costo con aval de la OMS y OPS.

El líder médico explicó que la falta de insulina adecuada para diabéticos y medicamentos de alta tecnología evidencia la gravedad del problema. “Están entregando insulina basal que no sirve, y drogas sin evidencia”, alertó.

Centralismo hospitalario y atención primaria descuidada

Comisión de Niñez fiscalizará muerte de bebé entregado en caja en hospital de Macas Leer más

El Dr. Carrasco criticó que el sistema de salud se centre en hospitales de segundo y tercer nivel, descuidando prevención, promoción y atención primaria. “Si no activamos líderes comunitarios y prevención, estamos realmente complicados”, advirtió.

También señaló que las propuestas de la Federación Médica, presentadas a gobiernos anteriores, fueron ignoradas. “Hemos enviado más de 100 cartas y no nos contestan. Viven en una realidad alterna”, dijo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ