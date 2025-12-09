Afectados apelan fallo que niega vulneración de derechos por IVA

Jueza rechazó la acción de protección interpuesta, por el atraso del SRI para devolver el impuesto

Momento en que la jueza Cruz Torres da la sentencia y el abogado Jorge Itúrburu apela oralmente.

La audiencia apenas se había reinstalado cuando la jueza Cruz Germania Torres Martínez anunció su decisión: la acción de protección por el atraso en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) quedaba negada. Lo dijo rápido, sin leer argumentación, sin explicar fundamentos y sin detallar por qué, según ella, no hubo vulneración de derechos.

La sentencia se la dio en menos de un minuto. El silencio que siguió fue de desconcierto. Luego vino la indignación.

De inmediato, el abogado Jorge Itúrburu, representante de los adultos mayores, pidió la palabra. Lo hizo con una mezcla de sorpresa y molestia contenida. “Señora jueza, usted acaba de vulnerar otro derecho”, reclamó. Alegó que aún tenía cinco minutos de contrarréplica -que la ley concede a la parte actora después de presentadas todas las pruebas- y que no se le permitió intervenir.

A su alrededor, los adultos mayores que siguieron la audiencia desde la pantalla no podían creerlo. Muchos llevan meses, otros casi un año, esperando que les devuelvan los valores del IVA que les corresponden por ley. Uno de ellos, el propio Itúrburu, quien no recibe un solo pago desde enero de 2025.

“¿Cómo es posible que no nos dejen hablar? ¿Cómo es posible que no revisen lo que está escrito?”, murmuraban mientras Itúrburu cuestionaba la sentencia públicamente.

La audiencia fue corta y fue solo para dar la sentencia sin que existan explicaciones de ningún tipo. Terminado esto la pregunta que estalló en la sala donde se veía audiencia por Zoom fue: ¿dónde está el dinero que el Ministerio de Finanzas dice que ha asignado al SRI para la devolución del IVA?

El abogado no solo protestó por el procedimiento. Insistió en un punto que ha marcado este caso desde el inicio: las cifras no calzan.

El Ministerio de Finanzas, en un oficio presentado como prueba, aseguró haber transferido 328 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 30 de septiembre de 2025 para atender pagos pendientes por la devolución del IVA. Pero el SRI, en cambio, afirmó que solo recibió 118 millones.

La diferencia es de 210 millones de dólares. “¿Dónde está la plata?”, lanzó Itúrburu frente a los adultos mayores congregados. “Es dinero de los contribuyentes, de adultos mayores, de personas con discapacidad. ¡Ellos tienen derecho a saber!”

La molestia se extendió entre los asistentes. Varias personas repitieron que la sentencia oral había sido demasiado rápida, sin argumentos, sin mencionar normas, sin referirse a los documentos presentados.

“Sin ninguna explicación… en menos de un minuto”, repetía Harry Valarezo, uno de los ocho que firmó la acción de protección. “¿Qué justicia es esta?”

Por su parte el abogado Gonzalo Ortega, delegado de la Defensoría del Pueblo, quien participó como amicus curiae, fue claro al hablar con Diario EXPRESO: “La jueza rechazó la acción sin motivar nada. Sostenemos que hay vulneración a la seguridad jurídica y un grave menoscabo a la vida digna de dos grupos de atención prioritaria: adultos mayores y personas con discapacidad. Ambos merecen protección reforzada”.

Según Itúrburu, la jueza tiene tres días para emitir la sentencia escrita, esta vez con la motivación que la ley exige; después que reciban este documento el grupo va a apelar la sentencia por escrito.

La apelación en la Corte

Aunque Itúrburu ya apeló verbalmente durante la audiencia y adelantó que, apenas llegue la versión escrita, presentará el recurso formal: “Iremos a la Corte Provincial. No vamos a permitir que esto quede así”. Son más de 700 mil adultos mayores los afectados cuando hay atraso en la devolución del IVA, “y en este caso sí ha pasado. No pedimos favores, pedimos respeto a la ley y a nuestra vejez”.

Diario EXPRESO ha preguntado reiteradamente cuántos adultos mayores siguen a la espera de la devolución del IVA. El SRI no ha respondido esa pregunta. Lo único que sostiene es que cuida el proceso para evitar fraudes, pues han detectado casos en los que el beneficiario no era quien recibía el dinero.

Para los adultos mayores, esa explicación no basta. No mientras pasan los meses sin recibir la devolución del IVA. No mientras los montos que dicen Finanzas y el SRI no coinciden.

No mientras la justicia les cierra la puerta sin explicar el por qué.

