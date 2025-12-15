Comisión de Seguridad visitará la Cárcel del Encuentro pese a reparos de Interior

En noviembre de 2025, el ministro John Reimberg rechazó las intenciones de visitar la cárcel de máxima seguridad

La discusión sobre el acceso y control a la carcel de máxima seguridad La Carcel del Encuentro volvió al centro del debate público. Desde la Asamblea, la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, anunció que la Comisión de Seguridad tiene prevista una fiscalización al penal durante el próximo semestre, tras cerrar otros procesos pendientes.

Alarcón sostuvo que la mesa legislativa ya entregó al Pleno los informes del caso Fede y que ahora se alistan nuevos frentes de control. “Tenemos planificado para el próximo semestre la fiscalización de la cárcel del encuentro”, afirmó, al recalcar que la Comisión de Seguridad es conocida por su trabajo de control político y transparencia.

Comisión de Seguridad anuncia control al penal

La legisladora detalló que la fiscalización buscará verificar aspectos concretos del centro penitenciario. Entre ellos mencionó temas de construcción y el avance de los procedimientos internos, con una eventual visita en territorio para constatar el estado real de la obra y su funcionamiento.

“Hay que verificar ciertos temas como, por ejemplo, los temas de construcción, como, por ejemplo, cómo van avanzando en el procedimiento”, explicó Alarcón. Añadió que la intención es que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan estos procesos y evitar que se repitan hechos que han “lastimado” al país.

Alarcón defendió el rol de su comisión frente a cuestionamientos sobre la falta de controles. Aseguró que todos los procesos de fiscalización iniciados han sido remitidos al Pleno de la Asamblea Nacional y que el trabajo se ha realizado de forma “responsable” y “transparente”.

Reimberg rechaza visitas y exposición mediática

El anuncio legislativo contrasta con la postura del ministro del Interior, John Reimberg, quien el 20 de noviembre cuestionó las expectativas generadas por visitas a este tipo de centros. Al referirse al recorrido del Defensor del Pueblo, fue tajante: “Quítense de la cabeza que van a ver estas visitas de prensa… Esto es un centro de máxima seguridad”.

Reimberg insistió en que el penal opera bajo un régimen especial que no admite excepciones. “Aquí no se trata de querer ir por la novelería de ver o hacer un show con alguno de los presos que están allá”, señaló, al advertir que no se permitirán imágenes del interior por razones de seguridad.

El ministro recordó que cuestionamientos similares surgieron cuando internos fueron trasladados a La Roca. “Fue el mismo discurso: que no le dan esto, que no le dan aquello”, dijo, al asegurar que en el actual centro se garantiza alimentación, agua, medicinas y atención médica permanente.

Seguridad, régimen especial y caso Glas

En sus declaraciones, Reimberg también se refirió a la situación del exvicepresidente Jorge Glas, recluido en el centro. Indicó que ha recibido más de cuatro visitas médicas y mantiene su tratamiento farmacológico, rechazando versiones sobre supuestas carencias.

Sobre los temores expresados por Glas respecto a su integridad, el ministro fue enfático: “Hoy su vida es lo más cuidado que está, justamente por las seguridades que tenemos en la cárcel”, sostuvo, reforzando la idea de un control estricto sin exposición pública.

