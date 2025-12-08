Décimo tercer sueldo 2025: ¿varía el pago dependiendo de la provincia?

La ley establece que el décimo tercer sueldo corresponde a la doceava parte de todas las remuneraciones recibidas en el año

El pago del décimo tercer sueldo en Ecuador no varía por provincia, ya que está regulado por una normativa nacional que fija la misma fórmula

En Ecuador, el pago del décimo tercer sueldo no depende de la provincia, sino de una normativa nacional que aplica a todos los trabajadores del país. De acuerdo con el Código del Trabajo, este beneficio corresponde a la doceava parte de todas las remuneraciones recibidas durante el año, y su fecha máxima de pago es el 24 de diciembre, sin que exista diferencia alguna entre quienes laboran en Guayas, Pichincha, Manabí o cualquier otra jurisdicción. Tanto el Ministerio de Trabajo como su plataforma oficial “Salarios en Línea” ratifican que el cálculo y la obligación del décimo tercer sueldo son iguales en todo el territorio ecuatoriano.

¿Cuál fue la variación en este 2025?

La única variación reciente en el calendario de pago provino del Gobierno Central, que en 2025 ordenó adelantar al 14 de noviembre la acreditación del décimo tercer sueldo para los servidores de la Función Ejecutiva. Sin embargo, esta disposición no estuvo relacionada con la ubicación geográfica de los trabajadores, sino con el sector al que pertenecen. Para el sector privado, en cambio, se mantuvo la fecha tradicional del 24 de diciembre, salvo empresas que decidieron adelantarlo de manera voluntaria. La política pública fue uniforme y no contempló diferencias por provincia.

Si existen diferencias en los montos finales que recibe cada persona, estas no se deben a la provincia, sino a sus niveles de ingreso: salario base, horas extras, comisiones y demás componentes que integran la remuneración anual.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticos y Censos (INEC), ciudades como Guayaquil registran ingresos medianos más altos que el promedio nacional, por lo que el bono navideño puede ser mayor, pero esto sucede por la estructura salarial local y no por una normativa distinta aplicada a esa zona. En todas las provincias se utiliza la misma fórmula legal.

¿Cómo se registra el pago del décimo tercer sueldo?

Además, el registro del pago del décimo tercer sueldo se realiza de manera estandarizada a través del sistema del Ministerio de Trabajo, donde los empleadores de todo el país deben reportar la acreditación del beneficio sin importar su ubicación. Las inspectorías laborales —también regidas por normativa nacional— supervisan su cumplimiento de manera uniforme.

