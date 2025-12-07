Economía doméstica 2026: 5 consejos para planificar gastos en temporada navideña

La Navidad de 2026 encuentra a las familias latinoamericanas en un escenario económico aún delicado. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), alrededor del 26,8 % de la población de la región vive en pobreza y uno de cada diez habitantes está en pobreza extrema, mientras que los salarios continúan presionados por la inflación. Aunque la región previsión para la región era entre 2,2 % y 2,4 % en este 2025, el margen para cubrir gastos extras sigue siendo limitado. En Ecuador, por ejemplo, la canasta familiar básica, según el INEC (Instituo Nacional de Estadísticas y Censos), ronda los $ 789, apenas un 8 % por debajo del ingreso familiar promedio, lo que evidencia el estrecho equilibrio del presupuesto mensual.

A pesar de este panorama, diciembre sigue siendo el mes de mayor consumo emocional. Un estudio de Ipsos (empresa global de investigación de mercados) reveló que en Ecuador el 44 % de las compras navideñas ocurre en diciembre y que más del 60 % de los consumidores adquiere productos no planificados durante Black Friday. "Ese comportamiento impulsa el sobreendeudamiento: medios especializados reportan que diciembre es el mes de mayor uso de tarjetas de crédito, y muchos hogares enfrentan enero con pagos diferidos que se extienden durante todo el año", afirma el economista Hernán Cevallos a EXPRESO.

Consejos para una mejor salud financiera en temporada navideña

Frente a ese riesgo financiero, el primer consejo consiste en construir un presupuesto navideño realista. "Basarse en la canasta familiar y en los ingresos reales evita comprometer gastos esenciales. Un segundo consejo es planificar las compras con anticipación: adelantar adquisiciones reduce la presión emocional del “comprar ya”, una reacción que —según Ipsos (empresa global de investigación de mercados)— es provocada por campañas que activan impulsos a corto plazo", enfatiza el experto.

Bromance: la nueva amistad masculina que rompe estereotipos y gana terreno Leer más

El tercer consejo es limitar el uso de tarjetas de crédito y evitar diferidos innecesarios. Analistas financieros coinciden en que las compras festivas suelen transformarse en deudas que persisten hasta mediados del año siguiente. "El cuarto paso implica reconocer el componente emocional del consumo: aplicar pausas conscientes antes de comprar ayuda a distinguir entre necesidades reales y deseos estimulados por la publicidad, reduciendo el arrepentimiento posterior", da como recomendación Cevallos.

Finalmente, especialistas recomiendan crear un fondo navideño anual y priorizar experiencias sobre objetos. "Estudios recientes confirman que, ante el aumento del costo de vida, las familias buscan mantener los encuentros y los regalos significativos sin elevar su nivel de endeudamiento", concluye María José Gavilanes, ingeniera comercial. Ahorrar pequeñas cantidades mes a mes y optar por celebraciones más simples permite disfrutar la temporada sin comprometer la estabilidad financiera con la que se iniciará el 2026.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ