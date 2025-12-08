Acorvol celebra 52 años y reconoce a los voluntarios más destacados del 2025

La Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas (ACORVOL) celebró una Sesión Solemne cargada de emociones, gratitud y reconocimiento, en la que confluyeron dos hitos: los 52 años de vida institucional y la conmemoración del Día Internacional del Voluntario, proclamado por la ONU. El encuentro reunió a autoridades, aliados estratégicos y más de 120 voluntarios pertenecientes a 50 instituciones afiliadas, quienes año tras año sostienen la labor social en los sectores más vulnerables del Guayas. La jornada se desarrolló en la sede de la organización, ubicada en Kennedy Norte, donde se vivió un ambiente de profunda unidad y celebración colectiva.

El Día Internacional del Voluntariado convocó a la familia

María Delia García, presidenta de Acorvol, destacó que esta fecha resume el espíritu del voluntariado guayaquileño, una tradición con raíces profundas en la ciudad. Recordó que el Día Internacional del Voluntariado “es el día que todos los voluntariados en el mundo se dedican a celebrar a sus voluntarios, a premiarlos”, y que la institución lo ha integrado a su propia historia al unirlo con su aniversario institucional, cada 13 de diciembre. Este año, la respuesta superó todas las expectativas: familias completas acompañaron a los voluntarios reconocidos, haciendo del encuentro una verdadera “fiesta del voluntariado”.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a 13 instituciones afiliadas por sus años de servicio, así como a los voluntarios destacados seleccionados por cada organización. Acorvol también proclamó a su “Voluntaria del Año”: Jenny Chica de Quirola, tesorera de la institución y figura emblemática por sus 40 años de servicio. Asimismo, la asociación rindió homenaje a Laura Delgado, expresidenta de Acorvol, y a Gladys Romo Leroux, psicóloga, por su trayectoria y aporte a la acción social desde entidades como INFA y la DASE municipal.

Reconocimientos a Acorvol por su aniversario número 52

Otro de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos nacionales otorgados por la Federación Ecuatoriana de Trabajo Voluntario (FETV), de la cual Acorvol forma parte. La federación distinguió a tres representantes de Guayaquil, entre ellos Jenny Chica y Marcos Triviño, del Club de Leones. Para García, este gesto subraya la relevancia del voluntariado local, que ha logrado proyectarse más allá de la provincia gracias al compromiso y constancia de sus integrantes.

Acorvol resalta el rol del voluntariado con homenajes a instituciones y líderes comunitarios Miguel Canales

La ceremonia también acogió importantes mensajes institucionales. María Delia García, como oradora principal tras la ausencia justificada de autoridades, resaltó que el voluntariado es mucho más que un acto de servicio: “Ustedes son esa luz que hace que nuestra organización no solo exista, sino que viva”. En su discurso enfatizó que el voluntariado no se improvisa, sino que se vive día a día, transformando tanto a quienes reciben la ayuda como a quienes la brindan. Llamó además a fortalecer las organizaciones y a construir un “Acorvol 2030” alineado a la Ley Orgánica de Acción Voluntaria y al Sistema Nacional del Voluntariado.

Participación de entidades relevantes en el voluntariado guayaquileño

El encuentro incluyó también la participación de autoridades provinciales y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, instituciones históricamente vinculadas al voluntariado en la ciudad. La Prefectura del Guayas entregó un reconocimiento especial por los 52 años de labor, mientras que los bomberos reafirmaron el honor de ser considerados los primeros voluntarios de la urbe, recordando que su tradición de servicio se remonta al siglo pasado.

El lema global del Día Internacional del Voluntariado 2025 —“Cada contribución importa”— se convirtió en el eje emocional de la jornada. La entidad lo asumió como una invitación a pasar de la intención a la acción, a renovar el compromiso y a contagiar a otros el espíritu solidario. “El voluntariado crece cuando se visibiliza”, recordó García, exhortando a continuar con esta misión que, por más de cinco décadas, ha permitido a la organización ser un referente de esperanza en Guayaquil.

