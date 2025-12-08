UTEG propone una solución sostenible para tratar desechos porcinos en Ecuador

Un estudio de la UTEG demuestra que un reactor biológico secuencial puede reducir hasta en 87 % la carga contaminante de los efluentes porcinos

La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) presentó un estudio que podría transformar la forma en que se manejan los desechos líquidos de la industria porcina en el país. La investigación, “Monitoreo de la remoción de nutrientes en efluentes porcinos utilizando reactores secuenciales con control de oxígeno”, publicada en la revista científica Oxygen, demuestra que un reactor biológico secuencial —un tanque que trabaja por etapas regulando el oxígeno— es capaz de depurar de manera eficiente los efluentes de mataderos de cerdos, considerados uno de los residuos más contaminantes por su alta carga de materia orgánica, nitrógeno y fósforo.

Los resultados obtenidos en laboratorio muestran una eficiencia notable: el reactor eliminó 87 % de la carga orgánica, 95 % de la materia biodegradable, 69 % del nitrógeno total y más del 50 % del fósforo. Estas cifras confirman que la tecnología puede reducir de forma significativa la contaminación de ríos y esteros, evitando problemas como la eutrofización. Para Sedolfo Carrasquero-Ferrer, director del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de UTEG, este avance “permite que los camales dejen de ver sus desechos como un problema y los gestionen de una manera que proteja los cuerpos de agua y cumpla con la normativa ambiental vigente”.

Un reactor que puede utilzarse a gran escala

Uno de los aportes más relevantes del estudio es su potencial de escalabilidad. Aunque el reactor fue probado a pequeña escala, puede adaptarse a plantas industriales mediante módulos más grandes o trabajando en serie, lo que permitiría optimizar el uso de energía, reducir espacio y mejorar la estabilidad del proceso. Además, la tecnología abre oportunidades dentro de la economía circular, ya que el agua tratada podría reutilizarse en actividades internas y el lodo estabilizado puede emplearse como enmienda agrícola.

Una iniciativa de UTEG que trabaja alianzas estratégicas

El proyecto forma parte de la iniciativa institucional PROY-2025-01, con la que UTEG busca desarrollar tecnologías híbridas de tratamiento basadas en datos reales y aplicaciones prácticas. La Dirección de Innovación articula el trabajo entre investigadores, estudiantes y empresas, promoviendo la colaboración para que los avances científicos puedan trasladarse a soluciones aplicables en la industria. Según Carrasquero, “cuando la academia comprende los procesos productivos y la industria valora la evidencia científica, las tecnologías pueden pasar del laboratorio a funcionar en una planta real”.

El experto menciona que los proyectos cofinanciados, los convenios a largo plazo y el uso de plantas de tratamiento como “laboratorios vivos” son estrategias clave para acelerar la adopción de tecnologías sostenibles. Estas alianzas permiten que tanto los estudiantes como los trabajadores de la industria se formen con herramientas reales, fortaleciendo el talento técnico del país.

