EXPRESO destaca con dos premios en Voces por la Libertad 2025

Roberto Aguilar y Carlos And´res Vera premiados por su aporte a la opinión pública por la Cámara de Comercio de Guayaquil

Voces por la Libertad 2025, premios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, destacó el papel del periodismo frente a la violencia, la polarización y los desafíos institucionales.

La Cámara de Comercio de Guayaquil celebró una nueva edición de Voces por la Libertad 2025, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el reconocimiento al trabajo periodístico. La ceremonia inició con el discurso del presidente Miguel Ángel González, quien subrayó que el evento trasciende lo empresarial: es un homenaje cívico a quienes “defienden la verdad, la transparencia y la libertad”, destacando la similitud entre las luchas de comerciantes y periodistas en un país que enfrenta desafíos sociales y democráticos. Sus palabras encendieron el sentido profundo de esta gala anual, marcada por el respeto al oficio y la celebración del rigor informativo.

Las premiaciones arrancaron con categorías que abarcaron radio, televisión y economía. Radio Cristal fue reconocida por Mejor Cobertura Radial, mientras que Luis Varela, de Radio Sucre, se llevó el premio a Mejor Reportero Radial. En el ámbito económico, Diana Holguín recibió nuevamente el galardón a Mejor Periodista de Economía, destacada por su precisión analítica. La reportera Merlin Ochoa, de Ecuavisa, fue distinguida como Mejor Reportera de Noticias Televisivas, siendo descrita como rigurosa, valiente y comprometida con cubrir zonas de riesgo y escenarios complejos para la ciudadanía.

El catastro minero de Ecuador se extiende hasta el primer trimestre de 2026 Leer más

Roberto Aguilar y Carlos Andrés Vera brillan en gala periodística



Uno de los momentos más relevantes de la noche estuvo marcado por los reconocimientos a Diario EXPRESO, que destacó con dos galardones de enorme peso simbólico. Carlos Andrés Vera recibió el premio a Mejor Editorialista, reafirmando el prestigio del medio en el espacio de opinión nacional. En su mensaje —proyectado en un audiovisual debido a su ausencia— Vera agradeció al diario por abrirle un espacio donde “todavía se conserva el espíritu del periodismo que cuestiona al poder, investiga y plantea los temas incómodos que deben estar en el debate público”. El premio fue recibido por Mónica Cassanello, editora y columnista de opinión de este Diario.

Este reconocimiento se sumó al otorgado al periodista Roberto Aguilar, premiado como Mejor Periodista Político por su estilo incisivo, profundo y su capacidad de movilizar lectores. La presencia de ambos galardonados consolidó a EXPRESO como uno de los medios con mayor influencia y solidez profesional en la escena periodística ecuatoriana.

El periodista Roberto Aguilar fue reconocido como Mejor Periodista Político por su estilo incisivo y su capacidad de transformar la crónica política en un espacio de análisis. Juan Faustos

Otros premios de la gala para periodistas locales

La ceremonia continuó con emotivos homenajes y premios a la trayectoria. Se rindió un homenaje póstumo a Xavier Ramos, periodista de El Universo, recordado por su nobleza y dedicación. María Mercedes Cuesta, de Altavoz Digital, recibió un reconocimiento por sus 34 años de carrera. Otros galardones incluyeron a Roberto Bonafont como Mejor Periodista Deportivo, Mariuxi Padilla como Mejor Directora de Medios Televisivos, Andrés Jungbluth como Mejor Presentador, y Revista Forbes como Mejor Revista 2025.

El columnista Carlos Andrés Vera, recibió el premio a Mejor Editorialista por la fuerza de sus opiniones, su narrativa crítica y su aporte constante al debate público. Juan Faustos

Lenin Artieda se lleva el galardón en Voces por la Libertad 2025

El cierre estuvo a cargo de Lenin Artieda, ganador del Premio Cámara de Comercio de Guayaquil 2025, quien ofreció un discurso profundo sobre la crisis institucional y el rol del periodismo en tiempos de violencia y polarización. Artieda recordó que el periodista debe ser “un epistemólogo de lo real”, capaz de distinguir entre verdad, propaganda y ruido, reafirmando que el buen periodismo es una defensa ciudadana contra la indiferencia.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ