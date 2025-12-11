EXPRESO destaca con dos premios en Voces por la Libertad 2025
Roberto Aguilar y Carlos And´res Vera premiados por su aporte a la opinión pública por la Cámara de Comercio de Guayaquil
La Cámara de Comercio de Guayaquil celebró una nueva edición de Voces por la Libertad 2025, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el reconocimiento al trabajo periodístico. La ceremonia inició con el discurso del presidente Miguel Ángel González, quien subrayó que el evento trasciende lo empresarial: es un homenaje cívico a quienes “defienden la verdad, la transparencia y la libertad”, destacando la similitud entre las luchas de comerciantes y periodistas en un país que enfrenta desafíos sociales y democráticos. Sus palabras encendieron el sentido profundo de esta gala anual, marcada por el respeto al oficio y la celebración del rigor informativo.
Las premiaciones arrancaron con categorías que abarcaron radio, televisión y economía. Radio Cristal fue reconocida por Mejor Cobertura Radial, mientras que Luis Varela, de Radio Sucre, se llevó el premio a Mejor Reportero Radial. En el ámbito económico, Diana Holguín recibió nuevamente el galardón a Mejor Periodista de Economía, destacada por su precisión analítica. La reportera Merlin Ochoa, de Ecuavisa, fue distinguida como Mejor Reportera de Noticias Televisivas, siendo descrita como rigurosa, valiente y comprometida con cubrir zonas de riesgo y escenarios complejos para la ciudadanía.
Roberto Aguilar y Carlos Andrés Vera brillan en gala periodística
Uno de los momentos más relevantes de la noche estuvo marcado por los reconocimientos a Diario EXPRESO, que destacó con dos galardones de enorme peso simbólico. Carlos Andrés Vera recibió el premio a Mejor Editorialista, reafirmando el prestigio del medio en el espacio de opinión nacional. En su mensaje —proyectado en un audiovisual debido a su ausencia— Vera agradeció al diario por abrirle un espacio donde “todavía se conserva el espíritu del periodismo que cuestiona al poder, investiga y plantea los temas incómodos que deben estar en el debate público”. El premio fue recibido por Mónica Cassanello, editora y columnista de opinión de este Diario.
Este reconocimiento se sumó al otorgado al periodista Roberto Aguilar, premiado como Mejor Periodista Político por su estilo incisivo, profundo y su capacidad de movilizar lectores. La presencia de ambos galardonados consolidó a EXPRESO como uno de los medios con mayor influencia y solidez profesional en la escena periodística ecuatoriana.
Otros premios de la gala para periodistas locales
La ceremonia continuó con emotivos homenajes y premios a la trayectoria. Se rindió un homenaje póstumo a Xavier Ramos, periodista de El Universo, recordado por su nobleza y dedicación. María Mercedes Cuesta, de Altavoz Digital, recibió un reconocimiento por sus 34 años de carrera. Otros galardones incluyeron a Roberto Bonafont como Mejor Periodista Deportivo, Mariuxi Padilla como Mejor Directora de Medios Televisivos, Andrés Jungbluth como Mejor Presentador, y Revista Forbes como Mejor Revista 2025.
Lenin Artieda se lleva el galardón en Voces por la Libertad 2025
El cierre estuvo a cargo de Lenin Artieda, ganador del Premio Cámara de Comercio de Guayaquil 2025, quien ofreció un discurso profundo sobre la crisis institucional y el rol del periodismo en tiempos de violencia y polarización. Artieda recordó que el periodista debe ser “un epistemólogo de lo real”, capaz de distinguir entre verdad, propaganda y ruido, reafirmando que el buen periodismo es una defensa ciudadana contra la indiferencia.