Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

AFP
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informa sobre el decomiso.AFP

EE. UU. confiscará el crudo del barco detenido frente a Venezuela

El WTI cae un 1,47 % y el mercado ignora la tensión en el Caribe

Estados Unidos confirmó que decomisará la carga del petrolero "Skipper", interceptado frente a Venezuela mediante un operativo aeronaval. La Casa Blanca catalogó a la nave como un "buque fantasma" reincidente en el mercado negro, mientras que Caracas denunció la acción como un "robo".

RELACIONADAS

¿Por qué la Casa Blanca ordenó la retención de la embarcación?

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el 'Skipper' es considerado un "buque fantasma" que operaba con bandera falsa. La nave ya enfrentaba sanciones por transportar crudo iraní en el mercado negro y, según las investigaciones, en esta ocasión trasladaba hidrocarburo venezolano.

El operativo conjunto entre el Departamento de Justicia y la Guardia Costera implica un proceso legal de decomiso. El Gobierno de Nicolás Maduro calificó la acción como un "asalto", lo que intensifica la tensión diplomática en el Caribe tras el despliegue militar norteamericano.

Nicolás Maduro

EE.UU. incauta un petrolero frente a Venezuela y Caracas lo califica de "robo"

Leer más

La operación coincide con una jornada volátil en los mercados, donde el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una baja del 1,47 %, situándose en 57,60 dólares el barril.

Pese al conflicto geopolítico, que usualmente eleva los costos, el precio del crudo descendió. Los operadores centraron su atención en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, lo que alivió los temores de suministro en Europa.

A esto se suma el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que revisó a la baja las previsiones de oferta, aunque advirtió que la producción global sigue superando a la demanda actual.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Júnior Sornoza, el último 'diez' de Independiente del Valle | Pateando Tachos

  2. Incendio de grandes proporciones afecta ecosistema del parque Nacional Antisana

  3. EE. UU. confiscará el crudo del barco detenido frente a Venezuela

  4. "Ojo con Ecuador": la predicción del Dibu Martínez previo al Mundial 2026 (VIDEO)

  5. Decomisan 113 kilos de musgo en Guayaquil durante operativos navideños

LO MÁS VISTO

  1. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

  2. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  3. Ministerio de Trabajo evalúa cambiar el visto bueno: qué alcance tendrá esta medida

  4. Aquiles Álvarez pone en duda el futuro del Quinto Puente: “Nunca habrá la obra”

  5. Noche y madrugada fría en Guayaquil: ¿A qué se debe este descenso de la temperatura?

Te recomendamos