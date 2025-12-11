EE. UU. confiscará el crudo del barco detenido frente a Venezuela

El WTI cae un 1,47 % y el mercado ignora la tensión en el Caribe

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informa sobre el decomiso.

Estados Unidos confirmó que decomisará la carga del petrolero "Skipper", interceptado frente a Venezuela mediante un operativo aeronaval. La Casa Blanca catalogó a la nave como un "buque fantasma" reincidente en el mercado negro, mientras que Caracas denunció la acción como un "robo".

¿Por qué la Casa Blanca ordenó la retención de la embarcación?

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el 'Skipper' es considerado un "buque fantasma" que operaba con bandera falsa. La nave ya enfrentaba sanciones por transportar crudo iraní en el mercado negro y, según las investigaciones, en esta ocasión trasladaba hidrocarburo venezolano.

El operativo conjunto entre el Departamento de Justicia y la Guardia Costera implica un proceso legal de decomiso. El Gobierno de Nicolás Maduro calificó la acción como un "asalto", lo que intensifica la tensión diplomática en el Caribe tras el despliegue militar norteamericano.

La operación coincide con una jornada volátil en los mercados, donde el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una baja del 1,47 %, situándose en 57,60 dólares el barril.

Pese al conflicto geopolítico, que usualmente eleva los costos, el precio del crudo descendió. Los operadores centraron su atención en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, lo que alivió los temores de suministro en Europa.

A esto se suma el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que revisó a la baja las previsiones de oferta, aunque advirtió que la producción global sigue superando a la demanda actual.

