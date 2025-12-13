Mujeres directivas culminan formación internacional en liderazgo en ESPAE

Autoridades de la ESPOL y ESPAE destacaron el impacto del diplomado en la construcción de un país más equitativo

La construcción de un país más equitativo e inclusivo volvió a tener un impulso significativo con la graduación de 17 lideresas de la tercera cohorte del Diplomado Internacional de Desarrollo de Habilidades para Mujeres Directivas, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y su escuela de negocios ESPAE, en colaboración con la Universidad de La Sabana (Colombia). Este programa forma parte de una apuesta institucional por fortalecer la participación femenina en espacios de toma de decisión, un desafío aún pendiente en América Latina.

Herramientas clave para convertirse en una lideresa

El diplomado se desarrolló bajo una experiencia integral que combinó negocios digitales, herramientas gerenciales, liderazgo, mentoring y emprendimiento, dotando a las participantes de competencias claves para desenvolverse en escenarios organizacionales cada vez más complejos y competitivos. La iniciativa responde a una misión central: impulsar entornos profesionales sin brechas de género y preparar a mujeres para asumir roles directivos con visión estratégica.

La rectora de la ESPOL, Cecilia Paredes, destacó el impacto acumulado del programa, que ya suma tres cohortes formadas. “Me llena de profunda satisfacción ver cómo esta tercera cohorte del diplomado se suma a una red poderosa que ya cuenta con 67 mujeres líderes formadas en esta propuesta académica innovadora”, afirmó. Para Paredes, este espacio académico “es una plataforma transformadora para fortalecer el liderazgo femenino y ampliar su impacto organizacional… Hoy, más que nunca, el país necesita liderazgos como el suyo: éticos, inclusivos, comprometidos con el cambio”.

El rol de la mujer en puestos de liderazgo a nivel local

Durante la ceremonia, la oradora principal fue Tatiana Ordeñana, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales del Ecuador, quien reflexionó sobre el rol de las mujeres en puestos de liderazgo alrededor del mundo. En su intervención, subrayó que programas como este aceleran los procesos de igualdad, al generar entornos donde nuevas lideresas pueden desarrollarse, conectarse y abrir camino para otras.

Entre las 17 graduadas participaron profesionales de distintas áreas, incluyendo colaboradoras internas de la ESPOL y estudiantes externas, quienes fueron recibidas oficialmente en la comunidad politécnica. Esta diversidad permitió un intercambio enriquecedor de experiencias, visiones y trayectorias, consolidando un tejido de apoyo mutuo y colaboración.

La unidad, la mayor fuerza de las nuevas líderes

En representación de la cohorte, Verónica Ochoa tomó la palabra para agradecer la rigurosidad del programa y motivar a sus compañeras a sostener la red creada durante el proceso. “Debemos mantenernos unidas para generar un efecto multiplicador que convierta la lucha en esperanza y el miedo en compromiso”, expresó, apelando al papel colectivo que deben asumir las mujeres en la transformación social.

María Luisa Granda, decana de ESPAE, resaltó que estas iniciativas están alineadas con la visión de sostenibilidad y responsabilidad institucional de la escuela de negocios. Para la académica, programas como este no solo fortalecen capacidades, sino que representan un motivo de orgullo para la academia comprometida con el desarrollo del país.

