Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

ESPAE graduación
La tercera cohorte del programa fortaleció habilidades directivas y liderazgo femenino con enfoque en equidad de género y sostenibilidad.Cortesía

Mujeres directivas culminan formación internacional en liderazgo en ESPAE

Autoridades de la ESPOL y ESPAE destacaron el impacto del diplomado en la construcción de un país más equitativo

La construcción de un país más equitativo e inclusivo volvió a tener un impulso significativo con la graduación de 17 lideresas de la tercera cohorte del Diplomado Internacional de Desarrollo de Habilidades para Mujeres Directivas, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y su escuela de negocios ESPAE, en colaboración con la Universidad de La Sabana (Colombia). Este programa forma parte de una apuesta institucional por fortalecer la participación femenina en espacios de toma de decisión, un desafío aún pendiente en América Latina.

RELACIONADAS

Herramientas clave para convertirse en una lideresa 

El diplomado se desarrolló bajo una experiencia integral que combinó negocios digitales, herramientas gerenciales, liderazgo, mentoring y emprendimiento, dotando a las participantes de competencias claves para desenvolverse en escenarios organizacionales cada vez más complejos y competitivos. La iniciativa responde a una misión central: impulsar entornos profesionales sin brechas de género y preparar a mujeres para asumir roles directivos con visión estratégica.

Foro Ecotec

Expertos y estudiantes evalúan impacto del referéndum en Foro Ecotec 2025

Leer más

La rectora de la ESPOL, Cecilia Paredes, destacó el impacto acumulado del programa, que ya suma tres cohortes formadas. “Me llena de profunda satisfacción ver cómo esta tercera cohorte del diplomado se suma a una red poderosa que ya cuenta con 67 mujeres líderes formadas en esta propuesta académica innovadora”, afirmó. Para Paredes, este espacio académico “es una plataforma transformadora para fortalecer el liderazgo femenino y ampliar su impacto organizacional… Hoy, más que nunca, el país necesita liderazgos como el suyo: éticos, inclusivos, comprometidos con el cambio”.

RELACIONADAS

El rol de la mujer en puestos de liderazgo a nivel local

Durante la ceremonia, la oradora principal fue Tatiana Ordeñana, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales del Ecuador, quien reflexionó sobre el rol de las mujeres en puestos de liderazgo alrededor del mundo. En su intervención, subrayó que programas como este aceleran los procesos de igualdad, al generar entornos donde nuevas lideresas pueden desarrollarse, conectarse y abrir camino para otras.

Entre las 17 graduadas participaron profesionales de distintas áreas, incluyendo colaboradoras internas de la ESPOL y estudiantes externas, quienes fueron recibidas oficialmente en la comunidad politécnica. Esta diversidad permitió un intercambio enriquecedor de experiencias, visiones y trayectorias, consolidando un tejido de apoyo mutuo y colaboración.

RELACIONADAS

La unidad, la mayor fuerza de las nuevas líderes

En representación de la cohorte, Verónica Ochoa tomó la palabra para agradecer la rigurosidad del programa y motivar a sus compañeras a sostener la red creada durante el proceso. “Debemos mantenernos unidas para generar un efecto multiplicador que convierta la lucha en esperanza y el miedo en compromiso”, expresó, apelando al papel colectivo que deben asumir las mujeres en la transformación social.

María Luisa Granda, decana de ESPAE, resaltó que estas iniciativas están alineadas con la visión de sostenibilidad y responsabilidad institucional de la escuela de negocios. Para la académica, programas como este no solo fortalecen capacidades, sino que representan un motivo de orgullo para la academia comprometida con el desarrollo del país.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Mujeres directivas culminan formación internacional en liderazgo en ESPAE

  2. Contraloría detecta millonarias irregularidades en contratos del hospital Monte Sinaí

  3. Mazar: cota del embalse bajó ante la escasez de lluvias; ¿habrá apagones en Ecuador?

  4. Cuero Son y Pambil: la marimba que rescata a la juventud y revive juegos ancestrales

  5. Extorsiones en Tena: Temor por asesinato de profesor por el que pedían 30 mil dólares

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Marcela Aguiñaga entrega la ampliación de la vía Nobol-La Cadena

  3. Dónde ver EN VIVO y horario de Barcelona vs Osasuna por LaLiga

  4. “Preocupa que el Municipio de Quito tercerice la gestión de residuos”: Fernanda Solíz

  5. Austral: motores para Esmeraldas III operaron antes en Madagascar y Burkina Faso

Te recomendamos