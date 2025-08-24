El Nacional vs Liga de Quito EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del partido de LigaPro

Los puros criollos y los albos se miden en la continuación de la fecha 36 del campeonato Serie A

Liga de Quito y El nacional igualaron 2-2 en el primer duelo entre ambos en 2025.

El estadio Olímpico Atahualpa será el escenario de un nuevo capítulo del clásico quiteño entre El Nacional y Liga de Quito este domingo 24 de agosto (13:00 de Ecuador). Más que un simple partido, este encuentro por la fecha 26 de la Liga Ecuabet pondrá en juego una rivalidad histórica, marcada por un historial que no podría ser más parejo.

Tras 229 enfrentamientos en la Serie A, las estadísticas casi se calcan: Liga de Quito ostenta 79 victorias frente a las 78 de El Nacional, con 72 empates. Un equilibrio que subraya la intensidad y competitividad de esta rivalidad a lo largo de los años.

Si bien la historia los iguala, el presente del campeonato los encuentra en posiciones muy diferentes. Los albos llega al clásico como uno de los líderes del torneo, ocupando el tercer lugar con 44 puntos, con un desempeño sólido y consistente. En contraste, los militares se ubica en el décimo puesto con 28 unidades, con la urgencia de sumar para escalar posiciones.

El Nacional recibe a Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa este domingo 23 de agosto. expreso

El último enfrentamiento en la LigaPro, el pasado 3 de mayo, terminó en un emotivo empate 2-2 en la casa de Liga. Sin embargo, en un duelo más reciente por la Supercopa Ecuador en febrero, el cuadro albo se impuso, demostrando su buen momento frente a su eterno rival.

Este domingo, la pasión y la estrategia se fusionarán en el Atahualpa en un cotejo que, más allá de los números, promete ser una batalla futbolística por la supremacía de la capital y que podría dejar cambios importantes en la tabla de posiciones.

¿Qué canales transmiten El Nacional vs Liga de Quito?

Este encuentro, por la jornada 26 del campeonato ecuatoriano, desde las 13:00 se podrá disfrutar por medio de las transmisiones de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Además este encuentro será emitido por la señal del televisión abierta de Teleamazonas.

Alineaciones de El Nacional vs Liga de Quito

EN VIVO | Minuto a minuto de El Nacional vs Liga de Quito

