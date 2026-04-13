Siniestro mortal en vía a la costa: Motociclista se impactó contra un tráiler

Publicado por Anny Bazán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 11 de vía a la costa, en las primeras horas de la mañana de este 13 de abril de 2026

Se investiga las causas del incidente de tránsito, que involucró a los conductores de una moto y de un camión

Los percances son constantes en esta zona del noroeste de Guayaquil

A las 05:30 de este lunes 13 de abril de 2026 se registró un siniestro de tránsito que dejó una víctima mortal, a la altura del kilómetro 11 de la vía a la costa, en el sentido Chongón-Guayaquil.

De acuerdo con información preliminar, un motociclista se estrelló contra la parte posterior de una plataforma que se encontraba detenida.

El conductor del vehículo pesado habría estacionado en el sitio, presuntamente para retirar dinero de un cajero automático cercano.

Por causas que aún se investigan, el motorizado no logró percatarse de la presencia del pesado automotor y terminó impactándose contra la parte posterior izquierda, específicamente contra las luces de parqueo de la plataforma.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar. Aunque portaba casco de seguridad, la magnitud del choque fue determinante.

“Sí andaba con casco, pero fue la fuerza del impacto lo que le causó la muerte”, señaló un agente de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) que acudió al sitio.

¿Quién era la víctima del siniestro en vía a la costa?

Tras el siniestro, el conductor de la plataforma y su acompañante permanecieron en el lugar, colaborando con las autoridades.

Hasta la escena llegaron agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), quienes realizaron el levantamiento de indicios y las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

La víctima fue identificada como Juan Diego Peñarrieta Chavarría. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado por personal de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística, donde se continuarán los procedimientos de ley.