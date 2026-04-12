Fracasan diálogos en Islamabad: Trump ordena bloqueo naval total en el estrecho de Ormuz

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) fracasaron tras 21 horas ininterrumpidas de diálogo. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, abandonó la mesa de conversaciones tras confirmar la negativa de Teherán a desmantelar su programa armamentístico. Ante la caída del acuerdo diplomático, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue inmediato de la Marina para establecer un bloqueo absoluto en el estrecho de Ormuz.

La mediación pakistaní no logró sostener la tregua de dos semanas. El vicepresidente JD Vance partió de Islamabad declarando ante la prensa que, aunque hubo consensos en varias de las diez exigencias planteadas originalmente, la "línea roja" impuesta por Washington respecto a la erradicación del enriquecimiento de uranio y la fabricación de armas nucleares fue rechazada por la contraparte iraní.

Se aplica un bloqueo naval y cacería de peajes

La confirmación oficial del fin de las negociaciones llegó minutos después a través de los canales del presidente estadounidense. Trump detalló que la postura iraní constituye un acto de "extorsión mundial" que su administración no tolerará, marcando el reinicio formal de las hostilidades a escala regional.

Trump ordenó a la Marina iniciar el proceso de bloqueo de cualquier buque que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz, hasta que se garantice un tránsito libre incondicional.

En paralelo, las directrices navales incluyen la destrucción de las minas acuáticas colocadas por las fuerzas iraníes en la ruta comercial. A nivel económico, Washington ha instruido interceptar en aguas internacionales a todas las embarcaciones que hayan pagado el peaje de tránsito exigido por Irán, catalogando el cobro como ilegal y advirtiendo que dichos barcos perderán su derecho a paso seguro.

Una amenaza más

La comunicación de la Casa Blanca fue tajante respecto a las consecuencias de un enfrentamiento directo. El mandatario estadounidense señaló que la infraestructura de defensa iraní ya fue neutralizada en ofensivas previas: "Su Armada ya no existe, su Fuerza Aérea ya no existe, sus sistemas antiaéreos y de radar son inútiles".

El documento concluye con una advertencia militar directa, asegurando que otras naciones se sumarán a la coalición del bloqueo marítimo. Cualquier fuerza iraní que dispare contra embarcaciones pacíficas o buques norteamericanos será destruida, enfatizando que las Fuerzas Armadas de EE. UU. se encuentran en posición para "terminar con lo poco que queda" de Irán.