“No tenemos dinero”: el hijo de Maduro y la polémica por la fortuna de 3.800 millones

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El hijo de Maduro casi se declara ‘pobrecito’ ya que, según él, su familia “siempre demostró honestidad” y vivir con los sueldos que les correspondía por los cargos que ocupaban, a tal punto que confiesa que carecen de recursos para pagar a los abogados que defienden a su padre en los tribunales de los Estados Unidos.

Una fortuna bajo sospecha

Es que no pensaron que las instituciones que venían investigando durante los gobiernos de Chávez y Maduro, durante 20 años, no iban a informar a las autoridades de la fortuna acumulada y no por informes de la revista Forbes que, si bien se preocupa de las grandes fortunas en el mundo, no indaga a los gobernantes que tienen problemas judiciales.

El patrimonio solo de Maduro, calculan varias oficinas privadas y públicas, podría llegar a US$ 3.800 millones, monto que incluiría mansiones en Florida, aviones privados, varios vehículos del máximo lujo, lingotes de oro, diamantes e inversiones en paraísos fiscales.

El costo de la defensa

El problema está en que mientras la justicia norteamericana no determine la licitud de esa fortuna, no puede ser utilizada para el pago de sus abogados, cuyos honorarios alcanzarían ya el monto de US$ 100 millones, por lo que no sería raro que también este ‘angelito’ se declare ‘perseguido político’.

Felizmente “ese cuento” no lo aceptan con facilidad en los Estados Unidos.

Iván Escobar Cisneros