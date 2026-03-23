Concejal de Vinces es detenido por integrar de red que vendía medicamentos falsos

Los medicamentos eran traídos desde laboratorios clandestinos en países como Colombia, Turquía y Bangladesh

John Reimberg, ministro del Interior, dio detalles de la detención del concejal de Vinces.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este 23 de marzo de 2026 la detención del concejal de Vinces, Miguel Mosquera Martínez, señalado como el presunto responsable de integrar una red dedicada a la comercialización de medicamentos irregulares destinados a pacientes con cáncer.

Te invitamos a leer: Contrabando ignora tasa del 50 % en frontera Ecuador-Colombia; el comercio se frena

De acuerdo con la autoridad, la estructura operaba junto a familiares del edil y un grupo de médicos, quienes habrían facilitado recetas para que los pacientes accedieran a los fármacos.

Toque de queda en Ecuador: 897 detenidos y caída de criminales en la primera semana Leer más

Los productos eran traídos desde laboratorios clandestinos en países como Colombia, Turquía y Bangladesh, para luego ser distribuidos en Ecuador bajo engaño.

Según las investigaciones, la organización obtenía beneficios económicos cercanos al millón de dólares mediante la venta de estos medicamentos, que en el mercado podían alcanzar precios de hasta 6.000 dólares cada uno, detalló el ministro.

Parte del esquema incluía la reutilización de cajas originales: se encontraron envases vacíos que eran rellenados con sustancias de origen desconocido y etiquetados con otros nombres para simular autenticidad.

También se ofertban en redes sociales

“El negocio estaba bien estructurado”, afirmó Reimberg, al detallar que incluso se utilizaban redes sociales para ofrecer los productos a un costo menor, ampliando así su alcance entre potenciales compradores.

El operativo policial se ejecutó de forma simultánea en los cantones Vinces y Guayaquil, donde además se hallaron más de 200 cajas destinadas a la comercialización de los medicamentos adulterados.

Durante los allanamientos, las autoridades también identificaron bienes vinculados al detenido, entre ellos un terreno de aproximadamente una hectárea en donde estaba una vivienda de reciente construcción con acabados de lujo, canchas y varios vehículos de alta gama, presuntamente adquiridos con las ganancias de la actividad ilícita.

¿De qué partido es el concejal?

El ministro añadió que Mosquera Martínez llegó al cargo de concejal tras ser electo por el movimiento CREO, y que posteriormente habría tenido vínculos con otras organizaciones políticas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!