Contrabando ignora tasa del 50 % en frontera Ecuador-Colombia; el comercio se frena

La guerra arancelaria cerró los puentes de Tufiño, Rumichaca y El Carmelo Pero no los pasos ilegales

Un hombre carga un costal con productos agrícolas y lo atraviesa hasta cruzar el paso fronterizo.

Los tres pasos fronterizos en la provincia de Carchi están cerrados: los camiones ya no forman fila para descargar mercadería y los autos tampoco cruzan. Pero el intercambio de productos consiguió su ruta y, de alguna forma, sigue vivo.

“Aquí, el comercio nunca se detiene”, cuenta una tendera en Tulcán, en Ecuador. “Ahora todo pasa por las trochas”, dice un vendedor de ropa en Ipiales, en Colombia. En cada punto que visitó Diario EXPRESO, el susurro se repite: las “cosas” cruzan por caminos de tierra, comentan, nadie se identifica.

En esas rutas informales, los protagonistas son los jóvenes. Muchos, según relatan, encontraron en el contrabando una fuente de ingresos tras quedarse sin trabajo. No les queda alternativa, el deterioro del comercio formal, debido a las tasas de seguridad del 50 % que aplica Ecuador y del 30 %, de Colombia, ha destruido el comercio binacional.

A eso se suma el cierre de pasos formales. El 24 de diciembre de 2025, el Gobierno del presidente Daniel Noboa cerró la entrada por Tufiño y El Carmelo y dejó habilitado solo Rumichaca. Sin embargo, desde el 3 de marzo, el puente internacional está también bloqueado. Del lado colombiano, dos contenedores impiden el paso a tráilers y automóviles.

Mientras tanto, en el puente de Tufiño -que oficialmente está cerrado-, un hombre, que carga un costal al hombro, cruza a pie, vuelve, carga otro. A lo largo del día mueve varios quintales a la vista de todos.

Otros cruces utilizados

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Más allá, en las fincas que colindan con la frontera, el cruce es todavía más simple, según refieren los pobladores. Allí se atraviesa potreros, principalmente, por las noches.

Pese a que está práctica resulta común en la zona, en el otro lado, en Rumichaca, se buscan soluciones para retomar el intercambio formal de productos entre Ecuador y Colombia. El fin de semana una delegación de la Comunidad Andina (CAN) llegó al lugar para constatar la situación.

Además, este 25 y 26 de marzo está previsto que delegaciones encabezadas por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países se reunirán en la sede de la CAN, en Lima, para destrabar esta crisis.

¿Qué pasa con el comercio bilateral desde febrero?

Solo entre febrero y marzo, el comercio bilateral perdió $340 millones, según la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración (Camecol). Las importaciones por Tulcán cayeron 66,8 %, las declaraciones aduaneras bajaron de 1.996 a 684 y, con el arancel al 50 %, la carga tributaria alcanza 57,5 %.

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima 2.000 empresas afectadas en Ecuador y 200.000 empleos en riesgo. El golpe es más duro en el Carchi, donde la informalidad laboral llega al 63 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la más alta del país.

Camecol indica que entre 4.847 y 6.513 empleos de la provincia están directamente amenazados y más de 5.600 familias dependen de ellos. El transporte de carga y comercio fronterizo son las principales fuentes de trabajo formal de la zona.

¿Qué dicen las estadísticas en Ipiales?

Del lado colombiano, Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), seccional Ipiales, calcula que las exportaciones cayeron más del 85 %. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lo respalda: en marzo de 2026 salieron 432 vehículos con carga, frente a 3.069 un año antes. Antes de la crisis, $ 5,5 millones circulaban a diario por la frontera Ipiales-Tulcán. “No permitir el trabajo legal es abrir la puerta al ilegal”, dice Mena.

En la misma ciudad, el impacto se mide en la actividad diaria. Iván Flores, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, toma como referencia el centro comercial Gran Plaza, los visitantes al santuario de Las Lajas y el terminal de transportes. “La dinámica económica que percibimos hoy es apenas el 10 % de lo que teníamos”.

¿Cómo y dónde se realiza el contrabando?

Mientras las cifras caen, el contrabando crece. Un comerciante del sector transporte, que pidió reservar su identidad, describe que en Tulcán, carros pequeños circulan con los asientos retirados para cargar arroz, manteca y aceites. “Eso es llena y llena de mercadería”.

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Otro habitante de Chiles, que pidió no ser identificado, explica que a 50 metros del puente hay entradas a fincas que conectan con Colombia. “Una del lado ecuatoriano, otra del colombiano. Se bajan al río y cruzan”, cuenta. Los dueños de las fincas cobran $ 5 de cada lado, según el vehículo y la carga. Según el Ejército, hay más de 70 pasos ilegales identificados en el Carchi, la mayoría en propiedades privadas.

El problema, dice, es que los productores no tienen alternativa. Quien cosecha 80 quintales de papa no puede pasarlos de uno en uno por el puente. Recurre a los pasos informales, donde le cobran, pero le dejan pasar directo. “Antes, esa papa cruzaba con factura. Ahora el dinero va a otros bolsillos”.

De Colombia llegan papa, leche y carne. De Ecuador salen arroz, atún y azúcar. La leche no pasa por camiones. Según cuentan moradores, cruza por manguera sobre el río: un tanquero de cada lado. “La famosa tasa de seguridad se convirtió en tasa de inseguridad”, comenta un comerciante.

El intercambio informal no para. Por El Carmelo pasa licor ecuatoriano y regresan cigarrillos colombianos. Esta zona colombiana se abastece “más fácil desde Ecuador que desde sus propias ciudades”. “Es más corto y más barato”, dice un habitante de Chiles.

El gobernador de Nariño (Colombia), Luis Alfonso Escobar, menciona que si el comercio legal no tiene posibilidades, el ilegal crece por los pasos irregulares. “Esto no le viene bien a ninguno de los dos países”.

La postura del gobierno de Ecuador

Pese a esta realidad, el presidente Noboa informó el 20 de marzo de 2026 en radio Centro que tras la aplicación de la tasa de seguridad a las importaciones colombianas, entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2026, la balanza comercial fue positiva para Ecuador en $62,8 millones. Se exportó $155 millones e importó $92,8 millones. Mientras tanto, en el mismo periodo de 2025, hubo un resultado negativo en $108 millones, se exportó $105 millones e importó $213 millones. “El swing en dólares es de $170 millones en 45 días. Esos son dólares que no salen de Ecuador, empleos y producción que se genera aquí”, enfatizó.

¿Qué se espera de la reunión de la CAN en Lima?



En el contexto actual, delegaciones de Ecuador y Colombia encabezadas por sus viceministros de Relaciones Exteriores se reunirán este 25 y 26 de marzo en la sede de la CAN, en Lima, con el objetivo de destrabar la crisis, revisar las medidas arancelarias vigentes y buscar acuerdos que permitan reactivar el comercio formal en la frontera. La Secretaría General de la CAN actuará como facilitadora.

¿Qué pasa en el puente de Rumichaca?



El puente internacional de Rumichaca lleva más de dos semanas sin tránsito vehicular. Del lado colombiano, contenedores bloquean la vía; del ecuatoriano, transportistas del Carchi mantienen un plantón pacífico. El 19 de marzo, Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, reportó que empresas de la ciudad empezaron a despedir empleados, sobre todo operadores logísticos y compañías de transporte que dejaron de movilizar mercadería. La Asociación de Camioneros de Colombia, seccional Ipiales estima pérdidas diarias de $5,2 millones por el cierre del paso. Los gremios de ambos lados concentran sus expectativas en la reunión de Lima.

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