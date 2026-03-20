Arancel 50 %: la balanza comercial mejora para Ecuador, dice el Gobierno

El presidente del país Daniel Noboa indicó que la situación con Colombia incentivará a las industrias locales

Arancel 50 %: la balanza comercial mejora para Ecuador, tras la imposición de la tasa

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia, con la imposición de aranceles recíprocos del 50 % a los productos de ambos países en su compra y venta, ha incentivado a un movimiento de la balanza comercial entre las naciones, a favor de Ecuador, según mencionó el presidente Daniel Noboa, en entrevista a Radio Centro este 20 de marzo.

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Según el mandatario, la balanza comercial entre Ecuador y Colombia, entre el 1 de febrero y el 15 de marzo, del año pasado (2025), fue negativa para Ecuador en 108 millones de dólares. En ese lapso, Ecuador exportó a Colombia $105 millones e importó $213 millones.

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No obstante, en la comparativa con este año 2026, en el mismo lapso, Ecuador exportó a Colombia $155 millones e importó 92,8 millones. Es decir, una balanza comercial positiva de 62,8 millones para Ecuador, destacó Noboa.

“170 millones de dólares en 45 días. Esos dólares que no salen del Ecuador, empleos y producción que se generan aquí”, mencionó el presidente.

Más ganancias para industrias locales

Ante las quejas de los gremios productivos por el bloque comercial con Colombia, Noboa señala que su decisión impulsará ganancias para industrias locales como la de los paneles de madera. “Hay un boom de construcciones aquí” por lo que, dijo, ese sector podrá vender más dentro del país, mientras se importe menos el material desde el vecino país.

La situación entre Ecuador y Colombia se discutirá, para lograr un consenso, en una reunión clave convocada por la Comunidad Andina (CAN) en Lima el 25 y 26 de marzo de 2026, en la que asistirán las cancilleres de ambos países.

Los gremios fronterizos de transporte y de producción de ambos países, esperan que la reunión pueda conseguir la eliminación de los aranceles a los productos que se han impuesto ambas naciones.

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