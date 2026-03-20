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El Jet A-1 es un combustible utilizado por aeronaves a turbina, en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.ARCHIVO / Expreso

DGAC confirma escasez de combustible en aeropuertos de Ecuador: ¿habrá vuelos?

La Dirección General de Aviación Civil informó que la medida estará vigente entre este 21 y el 28 de marzo de 2026

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmó este 20 de marzo de 2026 que aplicará una medida temporal para reducir al 50 % el abastecimiento de combustible de aviación en Ecuador, en medio de restricciones en el suministro.

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La disposición fue anunciada oficialmente este viernes y estará vigente entre este 21 y el 28 de marzo de 2026, con impacto directo para aeronaves a turbina, que operan en especial en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

Según el comunicado oficial, el suministro de Jet A-1 -combustible utilizado por aeronaves a turbina- se limitará a la mitad de su capacidad habitual.

La medida, que consta en la NOTAM A0817/26 difundida el 19 de marzo de 2026 por la noche, responde a la necesidad de preservar las reservas disponibles en el país mientras se concreta la llegada de combustible desde el exterior, refiere la entidad.

Prioridad para vuelos esenciales

Durante este periodo, la DGAC priorizará las operaciones consideradas críticas. Entre ellas se incluyen: 

  • Los vuelos de ambulancia aérea
  • Vuelos de Estado.
  • Vuelos de emergencias.

El objetivo, según la entidad, es asegurar la continuidad del servicio aéreo de forma ordenada y segura, pese a la restricción en el abastecimiento.

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Además, la DGAC pidió a aerolíneas, operadores y pilotos planificar sus operaciones con anticipación y evaluar sus requerimientos de combustible.

Además, recomendó aplicar estrategias de “tankering”, es decir, cargar combustible en aeropuertos de origen o alternos para compensar la limitación local.

La autoridad aeronáutica reiteró que esta es una acción preventiva y temporal. La restricción se mantendrá hasta el 28 de marzo, periodo en el que se espera normalizar el abastecimiento con la llegada de nuevos volúmenes de combustible.

¿Por qué se redujo el suministro de combustible de avión?

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La reducción en el suministro de este combustible ocurre pese a que, el 9 de marzo de 2026, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, informó -ante una consulta realizada por Diario EXPRESO- que, pese al incendio en la Refinería Esmeraldas, registrado el 1 de marzo pasado, el suministro de combustibles está garantizado, porque esas compras se realizaron "hace tres meses para que lleguen ahora".

Petroecuador informó el 16 de marzo de 2026 que la Refinería Esmeraldas, el principal complejo refinador del país, retomó sus operaciones de forma progresiva. Esto significa que, pese a tener una capacidad para procesar 110.000 barriles de crudo por día, actualmente refina 42.609 barriles. Es decir, opera al 38,74 % de su capacidad, según el reporte del 20 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

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