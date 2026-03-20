Tensión arancelaria: Perú será la sede del diálogo entre Ecuador y Colombia

La reunión en Lima este 25 y 26 de marzo busca destrabar la crisis Ecuador-Colombia, que lleva ya casi dos meses

La crisis comercial entre Ecuador y Colombia, que se originó a raíz de la aplicación de la tasa de seguridad del 30 %, tendrá una reunión clave convocada por la Comunidad Andina (CAN) en Lima el 25 y 26 de marzo de 2026, donde los gremios fronterizos esperan que se alcance un acuerdo para destrabar el intercambio binacional.

Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de los Trabajadores de la Frontera en Ipiales, aseguró que la presión ejercida con el cierre del puente Rumichaca, que cumple este 20 de marzo de 2026 12 días, ha dado resultados porque ya existe una reunión agendada en Lima para el 25 y 26 de marzo.

Los gremios fronterizos esperan que, en este espacio, las cancillerías de Ecuador y Colombia negocien la eliminación de los aranceles y reactiven el intercambio comercial.

Además, este 21 de marzo de 2026 una comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) llegará al punto de la protesta para dialogar directamente con los manifestantes. “Son avances muy significativos, logros que se han alcanzado a través de este movimiento”, afirmó.

Agregó que han permanecido “7 por 24” en las protestas. “El contenedor lo hemos bajado más cerca del puente internacional con el fin de que seamos visibles”, indicó Obando.

Impacto económico ya se traduce en pérdida de empleos

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El impacto económico ya se traduce en pérdida de empleos. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, advirtió que “algunas empresas en Tulcán han comenzado a despedir empleados”, sobre todo operadores logísticos y compañías de transporte y almacenamiento que han dejado de movilizar mercaderías.

“Nuestros camiones están parados y nos ha tocado, obligadamente, enviar al personal a vacaciones porque no estamos haciendo absolutamente nada”, relató Cano, quien además es operador logístico. La preocupación es que, si la situación se prolonga, los despidos sean inevitables. “Si se sigue extendiendo el paro y los aranceles, nos tocaría evaluar despidos, y eso es lo que no queremos que pase”, alertó.

El comercio bilateral entre ambos países mueve alrededor de $ 2.800 millones al año. A escala gremial, los exportadores ecuatorianos calculan que los aranceles podrían representar pérdidas cercanas a $ 273 millones anuales, mientras que para el sector transporte colombiano la cifra asciende a $ 570 millones.

De no resolverse pronto, el conflicto podría poner en riesgo hasta 200.000 empleos en Colombia y unos 40.000 en Ecuador, según estimaciones de las cámaras de comercio de Nariño.

El origen de la crisis comercial entre Ecuador y Colombia

En su contrademanda en EE. UU., Progen acusa a Celec de priorizar actividades recreativas sobre la revisión de generadores en Florida durante la crisis eléctrica de Ecuador.



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La tensión comercial entre Ecuador y Colombia se originó tras la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa, quien justificó la medida por una supuesta falta de cooperación en el control del crimen organizado en la frontera.

Colombia, que asegura trabajar en seguridad, denunció a Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN) y luego aplicó una sobretasa similar. Y, luego Ecuador presentó también ante este organismo reclamos contra Colombia.

Actualmente Ecuador mantiene una tasa del 50 % y el país vecino evalúa adoptar una medida igual.

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