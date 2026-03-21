Delegados de la CAN llegaron a Rumichaca y la protesta los obligó a hablar

Técnicos se negaron a dar declaraciones y la multitud bloqueó la salida. El informe final se espera para el 16 de abril

Los delegados de la CAN (centro) acudieron este 21 de marzo a Rumichaca para constatar el impacto de la tasa de seguridad.

La tensión rebasó el protocolo. Una comisión técnica de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) llegó este sábado 21 de marzo de 2026 al puente internacional de Rumichaca, en la provincia de Carchi, para realizar una inspección 'in situ' sobre las medidas arancelarias impuestas entre Ecuador y Colombia.

Ecuador aplica una tasa a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero de 2026. Inicialmente fue del 30 %. Luego, Colombia replicó la medida el 24 de febrero. Y días después, el gobierno del presidente Daniel Noboa elevó la tarifa al 50 %. Actualmente, el país vecino evalúa aplicar una medida similar para los productos ecuatorianos.

En este cruce de imposiciones, Colombia presentó una demanda contra Ecuador ante la CAN, y Quito presentó reclamos contra Bogotá ante este organismo regional.

En este contexto, la visita, convocada dentro de un procedimiento administrativo que busca determinar si dichas medidas constituyen restricciones al comercio o gravámenes prohibidos dentro del bloque andino, se convirtió en un episodio de tensión cuando cientos de personas que los esperaron por casi hora y media, en el puente de Rumichaca, no recibieron respuestas.

La convocatoria circuló con días de anticipación en redes sociales y grupos de transportistas, comerciantes y trabajadores fronterizos de ambos lados se dieron cita. El punto de encuentro fue el puente de Rumichaca a las 10:00, donde se concentraron ciudadanos de Tulcán e Ipiales con la expectativa de ser escuchados por los funcionarios internacionales.

"Solo somos técnicos"

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Al llegar, los delegados ingresaron a las instalaciones de la Aduana ecuatoriana sin dirigirse a la multitud, según constató Diario EXPRESO. Desde el interior, uno de los funcionarios explicó que su rol se limitaba a recoger pruebas documentales y verificar la operativa aduanera. "No podemos emitir ningún criterio, ningún juicio de valor. Solamente somos técnicos de la Secretaría General que han venido a tomar pruebas y ver 'in situ' cuál es la situación", señaló uno de ellos.

El funcionario reconoció la gravedad del momento, pero insistió en que la comisión no tenía capacidad de ofrecer soluciones. Indicó que los días 25 y 26 de marzo se realizará en Lima una reunión entre autoridades de ambos gobiernos, promovida por la Secretaría General, para buscar una salida negociada al conflicto. También precisó que la determinación oficial de la CAN sobre este caso tiene como plazo el 16 de abril.

El bloqueo a los técnicos de la CAN

La negativa a hablar provocó indignación. La multitud bloqueó la calle a la salida de la Aduana ecuatoriana e impidió la partida de los delegados. Entre gritos que exigían la presencia del gobernador y consignas contra ambos gobiernos, uno de los funcionarios de la CAN se vio obligado a subirse al balde de una camioneta para dirigirse a los manifestantes.

Desde allí repitió que se encontraban en un procedimiento administrativo y que cualquier pronunciamiento podría invalidar su actuación. "Todo nuestro actuar podría quedar nulo. No podemos adelantar ningún criterio, emitir ninguna valoración ni un prejuzgamiento", explicó. Pidió disculpas por no poder sostener una reunión abierta y reiteró que no son representantes gubernamentales.

Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de los Trabajadores de la Frontera en Ipiales, reconoció que los delegados no tienen poder de decisión, pero cuestionó la falta de una agenda clara para la visita. Señaló que lo ideal habría sido una reunión binacional con los gremios de ambos lados, no una inspección cerrada. También advirtió que la actitud de la multitud podía derivar en disturbios.

Segundo Narváez, transportador colombiano, fue más directo. Dijo que la comisión vino a constatar lo que el pueblo sufre por lo que calificó como una desvalorización de ambos gobiernos. Cuestionó que los funcionarios quisieran hablar con la gente en la tarde, en el ECU 911, cuando la gente ya estaba presente. "Quieren al pueblo, pero después que no haya pueblo, ¿para qué?", reclamó.

Desde la multitud, un manifestante interpeló a los delegados con un argumento técnico: cada vez que se modifica una partida o subpartida arancelaria, eso constituye un arancel, sin importar cómo se lo nombre. Y eso, sostuvo, viola los principios fundamentales del bloque andino.

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La comisión tenía previsto permanecer dos días en la zona fronteriza, con inspecciones en el lado ecuatoriano y el colombiano. Sin embargo, no se confirmó si habría una reunión formal con los gremios. La expectativa ahora se divide entre la reunión de Lima del 25 y 26 de marzo y el informe definitivo que la Secretaría General debe emitir antes del 16 de abril, según conoció Diario EXPRESO.

El balance de la tasa de seguridad, según el gobierno ecuatoriano

Mientras tanto, en Rumichaca la frustración crece y el comercio binacional entre Ecuador y Colombia sigue paralizado. Aunque el presidente Noboa informó este 20 de marzo de 2026 en radio Centro que la inclinó la balanza comercial a favor de Ecuador.

Según el mandatario, la balanza comercial entre Ecuador y Colombia, entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2025, fue negativa para Ecuador en 108 millones de dólares. En ese lapso, Ecuador exportó a Colombia $105 millones e importó $213 millones. Mientras tanto en el mismo periodo de 2026, Ecuador exportó a Colombia $155 millones e importó 92,8 millones. Es decir, una balanza comercial positiva de 62,8 millones para Ecuador, destacó Noboa.

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