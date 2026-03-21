Exportaciones de Ecuador alistan ingreso con arancel 0 % a Corea del Sur: qué falta

El acuerdo comercial Corea del Sur avanza tras el aval constitucional, pero aún requiere de trámites para entrar en vigor

Exportaciones ecuatorianas como cacao, café, frutas y cárnicos apuntan a ingresar al mercado de Corea del Sur con beneficios arancelarios.

Los productos de exportación de Ecuador están próximos a ingresar a Corea del Sur con beneficios arancelarios. Tras el dictamen de validez de la Corte Constitucional para el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), entre Ecuador y Corea del Sur, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, refirió este 21 de marzo de 2026 que procesos están pendientes para la entrada en vigor de este convenio.

Luego de que la Corte Constitucional verificó que el proceso de negociación entre Ecuador y Corea del Sur cumple con las normas establecidas en la Constitución y la legislación vigente, la Asamblea Nacional debe aprobar este acuerdo.

Según el funcionario, una vez que el SECA sea aprobado por la Asamblea Nacional, el acuerdo permitirá que el 24 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas ingrese al mercado surcoreano con arancel 0 %, incluyendo productos sujetos a cupos establecidos.

Este dictamen permite avanzar en la ratificación del tratado, que busca eliminar barreras comerciales y elevar los niveles de vida de la población. Pero aún existen trámites pendientes.

Trámites pendientes para ratificar el acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur

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Para que este acuerdo entre en vigencia, en ambos países se debe cumplir aún ciertos procedimientos. En el caso de Ecuador, aunque ya se cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, aún está pendiente la aprobación de la Asamblea Nacional y la posterior ratificación por parte del Ejecutivo.

De su lado, Corea del Sur también debe completar sus propios procedimientos internos de aprobación. Solo cuando ambas naciones concluyan estos trámites y se notifiquen mutuamente mediante canales diplomáticos, el tratado podrá aplicarse plenamente.

Más exportaciones y acceso a un mercado de 51 millones

Una vez que se cumplan todos estos trámites, el acuerdo entre Ecuador y Corea del Sur proyecta un crecimiento de 27 % en las exportaciones no petroleras. Con ello, los productos ecuatorianos podrán llegar a un mercado de 51 millones de consumidores, según información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Además, el 98,8 % de la oferta exportable actual contará con beneficios arancelarios, que incluyen acceso inmediato o progresivo dependiendo del producto.

¿Qué productos de Ecuador tendrán beneficios arancelarios en Corea del Sur?

Entre los bienes que podrán ingresar con arancel 0 % o con condiciones preferenciales están:

Café, cacao y chocolates

Snacks y alimentos procesados

Lácteos

Productos agrícolas y agroindustriales

También se prevé el ingreso de nuevos productos como:

Cárnicos

Papas congeladas

Arándanos, piña y mango

Mientras que productos como banano, pesca y confites tendrán procesos de desgravación en plazos más cortos.

Negociaciones e inversiones

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Jaramillo señaló que ambas partes ya acordaron iniciar negociaciones para reducir los cronogramas de desgravación arancelaria, que actualmente pueden extenderse hasta 15 años.

Asimismo, se prevé avanzar hacia un Tratado Bilateral de Inversiones, debido al interés de Corea del Sur en sectores como energía, infraestructura y defensa. “Estamos abriendo oportunidades reales para el crecimiento del país”, precisó el funcionario en sus redes sociales.

Protección a sectores sensibles

El acuerdo también contempla plazos más largos de desgravación e incluso exclusiones para sectores sensibles de la industria ecuatoriana, como metalmecánica, textiles y línea blanca, con el fin de facilitar su adaptación a la nueva dinámica comercial.

Además del comercio, el SECA incluye cooperación en áreas como producción eficiente, incorporación de maquinaria innovadora y desarrollo tecnológico, incluida la posibilidad de instalar capacidades para la industria alimenticia en Ecuador.

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