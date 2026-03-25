Prisión para concejal de Vinces y cómplices por red de venta de fármacos ilegales

Los implicados habrían traído fármacos desde varios países para comercializarlos ilegalmente en Ecuador

Seis personas, entre ellas el concejal del cantón Vinces, Miguel Mosquera Martínez, fueron procesadas por venta ilegal de medicamentos.

Seis personas, entre ellas el concejal del cantón Vinces, Miguel Mosquera Martínez, fueron procesadas por su presunta participación en una red dedicada al almacenamiento y comercialización de medicamentos e insumos médicos falsificados o adulterados. La intervención se ejecutó la madrugada del lunes 23 de marzo en las provincias de Guayas y Los Ríos.

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Las detenciones se realizaron durante allanamientos simultáneos en los sectores de Sauces, Samanes y Guayacanes, en Guayaquil, así como en el centro de Vinces. Según la investigación, los sospechosos integrarían una estructura que importaba y vendía de forma ilegal medicamentos oncológicos.

El caso se originó en septiembre de 2025, tras un informe de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros (UNAR) de la Policía, que alertó sobre la existencia de esta red. De acuerdo con las indagaciones, los implicados habrían traído fármacos desde países como Colombia, Bangladesh y Turquía, utilizando documentación presuntamente irregular. Luego, los comercializaban en Ecuador como tratamientos contra el cáncer, principalmente a través de redes sociales.

Las autoridades sostienen que estas actividades representaban un riesgo para la salud pública, al tratarse de productos sin registro sanitario Cortesía

Las autoridades sostienen que estas actividades representaban un riesgo para la salud pública, al tratarse de productos sin registro sanitario. Además, estiman un perjuicio económico cercano al millón de dólares y un incremento patrimonial injustificado de unos 500.000 dólares.

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En total se ejecutaron siete allanamientos con la participación de ocho fiscales y sus equipos. Durante los operativos se incautaron teléfonos celulares, medicamentos oncológicos, empaques con nombres de fármacos y documentación vinculada al caso.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó como elementos de convicción informes investigativos, partes policiales, el reporte de la UNAR y las evidencias recabadas, que fueron incorporadas bajo cadena de custodia.

Prisión preventiva para el concejal, su hermano y esposa

El juez de Garantías Penales, César Hermida Alvarado, conoció la causa y acogió parcialmente el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para tres de los procesados: Miguel Mosquera Martínez., Leidy Nivela Sevillan y Henry Mosquera Martínez.

Medidas sustitutivas

Consuelo Mosquera Martínez

Dayanara Cantos Moran

Carlos Freire Alprecht

Se dispuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

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