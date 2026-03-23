Concejal de Vinces: operación contra venta de medicamentos oncológicos ilegales
La organización importaba y comercializaba medicamentos, principalmente oncológicos
La madrugada del 23 de marzo de 2026, la Policía Nacional ejecutó la operación Ágata en las provincias de Los Ríos y Guayas, tras seis meses de investigación. El operativo permitió desarticular una presunta organización dedicada a la importación y comercialización ilegal de medicamentos, principalmente oncológicos, sin registro sanitario.
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Según las indagaciones, la estructura estaba liderada por el concejal del cantón Vinces, Miguel Mosquera Martínez, quien habría actuado junto a varios familiares. Los fármacos eran adquiridos en países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia, utilizando documentación irregular, y posteriormente ofrecidos a través de redes sociales y servicios de mensajería.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el concejal de Vinces tenía como función principal la promoción de los medicamentos a través de redes sociales. “Estas medicinas no curan enfermedades catastróficas y, peor aún, se comercializaban a mitad de precio, como lo hacían”, afirmó.
Las autoridades señalan que estas prácticas representaban un riesgo para la salud pública y habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado cercano a $1 millón, además de un presunto incremento patrimonial injustificado de $500 mil.
Resultados del operativo
- 7 allanamientos en Los Ríos y Guayas, incluido un consultorio médico.
- 6 personas detenidas.
- Incautación de dispositivos electrónicos y 150 medicamentos oncológicos de alto costo.
- Otros indicios relacionados con el delito
Los detenidos en el operativo
- Miguel Ibis, 45 años.
- Leidy Juliana Nivela Sevillano, 31 años.
- Henry Javier
- Dayanara Belén Cantos Moran, 27 años.
- Consuelo Elena, 59 años.
- Carlos Eduardo, 58 años.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia y las evidencias ingresadas bajo cadena de custodia.
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CONCEJAL DE VINCES Y SU CÍRCULO FAMILIAR INVOLUCRADOS EN RED DE CONTRABANDO DE MEDICINAS SIN REGISTRO SANITARIO, CAUSANDO UN PERJUICIO ESTADO DE USD 1 MILLÓN.— John Reimberg (@JohnReimberg) March 23, 2026
OPERACIÓN ÁGATA
LOS RÍOS Y GUAYAS
La Policía Nacional, tras seis meses de investigación, ejecutó la madrugada de este… pic.twitter.com/25WjjLyYT3