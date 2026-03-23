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El operativo permitió desarticular una presunta organización dedicada a la importación y comercialización ilegal de medicamento
El operativo permitió desarticular una presunta organización dedicada a la importación y comercialización ilegal de medicamento.Cortesía

Concejal de Vinces: operación contra venta de medicamentos oncológicos ilegales

La organización importaba y comercializaba medicamentos, principalmente oncológicos

La madrugada del 23 de marzo de 2026, la Policía Nacional ejecutó la operación Ágata en las provincias de Los Ríos y Guayas, tras seis meses de investigación. El operativo permitió desarticular una presunta organización dedicada a la importación y comercialización ilegal de medicamentos, principalmente oncológicos, sin registro sanitario.

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Según las indagaciones, la estructura estaba liderada por el concejal del cantón Vinces, Miguel Mosquera Martínez, quien habría actuado junto a varios familiares. Los fármacos eran adquiridos en países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia, utilizando documentación irregular, y posteriormente ofrecidos a través de redes sociales y servicios de mensajería.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el concejal de Vinces tenía como función principal la promoción de los medicamentos a través de redes sociales. “Estas medicinas no curan enfermedades catastróficas y, peor aún, se comercializaban a mitad de precio, como lo hacían”, afirmó.

Las autoridades señalan que estas prácticas representaban un riesgo para la salud pública y habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado cercano a $1 millón, además de un presunto incremento patrimonial injustificado de $500 mil.

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Los fármacos eran adquiridos en países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia
Los fármacos eran adquiridos en países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y ColombiaCortesía

Resultados del operativo

  • 7 allanamientos en Los Ríos y Guayas, incluido un consultorio médico.

  • 6 personas detenidas.

  • Incautación de dispositivos electrónicos y 150 medicamentos oncológicos de alto costo.

  • Otros indicios relacionados con el delito

Los detenidos en el operativo

  • Miguel Ibis, 45 años.

  • Leidy Juliana Nivela Sevillano, 31 años.

  • Henry Javier

  • Dayanara Belén Cantos Moran, 27 años.

  • Consuelo Elena, 59 años.

  • Carlos Eduardo, 58 años.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia y las evidencias ingresadas bajo cadena de custodia.

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