Concejal de Vinces: operación contra venta de medicamentos oncológicos ilegales

El operativo permitió desarticular una presunta organización dedicada a la importación y comercialización ilegal de medicamento.

La madrugada del 23 de marzo de 2026, la Policía Nacional ejecutó la operación Ágata en las provincias de Los Ríos y Guayas, tras seis meses de investigación. El operativo permitió desarticular una presunta organización dedicada a la importación y comercialización ilegal de medicamentos, principalmente oncológicos, sin registro sanitario.

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Según las indagaciones, la estructura estaba liderada por el concejal del cantón Vinces, Miguel Mosquera Martínez, quien habría actuado junto a varios familiares. Los fármacos eran adquiridos en países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia, utilizando documentación irregular, y posteriormente ofrecidos a través de redes sociales y servicios de mensajería.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el concejal de Vinces tenía como función principal la promoción de los medicamentos a través de redes sociales. “Estas medicinas no curan enfermedades catastróficas y, peor aún, se comercializaban a mitad de precio, como lo hacían”, afirmó.

Las autoridades señalan que estas prácticas representaban un riesgo para la salud pública y habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado cercano a $1 millón, además de un presunto incremento patrimonial injustificado de $500 mil.

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Los fármacos eran adquiridos en países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia Cortesía

Resultados del operativo

7 allanamientos en Los Ríos y Guayas, incluido un consultorio médico.

6 personas detenidas.

Incautación de dispositivos electrónicos y 150 medicamentos oncológicos de alto costo.

Otros indicios relacionados con el delito

Los detenidos en el operativo

Miguel Ibis, 45 años.

Leidy Juliana Nivela Sevillano, 31 años.

Henry Javier

Dayanara Belén Cantos Moran, 27 años.

Consuelo Elena, 59 años.

Carlos Eduardo, 58 años.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia y las evidencias ingresadas bajo cadena de custodia.

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