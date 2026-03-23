Reimberg sobre Negro Willy: “Me apena por España que tengan un criminal suelto”

El ministro Reimberg se refirió a las declaraciones de Negro Willy en una entrevista.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, reaccionó este 23 de marzo de 2026 a las declaraciones de Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, quien en una entrevista con el diario español El Mundo aseguró haber financiado y movilizado votos para la campaña presidencial de Daniel Noboa.

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El líder de la organización criminal Los Tiguerones afirmó que el vínculo con la campaña se habría dado a través de Adolfo Macías Villamar, cabecilla de Los Choneros, actualmente procesado en Estados Unidos. Sin embargo, no precisó a qué proceso electoral se refería.

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Ante estas declaraciones, Reimberg calificó la situación como “lamentable” y cuestionó que un criminal de alto perfil tenga espacio en medios internacionales.

“Es un narco, responsable de masacres, que incluso agradece a España por permitirle rehacer su vida. Eso nos llama profundamente la atención”, señaló.

El ministro también expresó su preocupación por la presencia de Alcívar en territorio europeo. “Me apena por España que tengan a un criminal de esa categoría libre, alguien capaz de poner bombas y quitar vidas, que además vive del dolor que ha causado en Ecuador”, afirmó.

¿Hay interes políticos detrás de esas declaraciones?

En su pronunciamiento, Reimberg sugirió que las declaraciones del cabecilla criminal responden a intereses políticos y buscan influir en la opinión pública. “No hay que prestarse a amplificar la voz de alguien que está siendo buscado por la justicia. Están tratando de evitar que regrese al país”, advirtió.

Asimismo, el funcionario aseguró que el Gobierno continuará con las gestiones para que alias “Negro Willy” enfrente la justicia ecuatoriana. “Vamos a buscar por todas las vías que pague por todos sus crímenes”, enfatizó.

Quién es Negro Willy y su relación con Los Tiguerones

Negro Willy es señalado por autoridades ecuatorianas como líder de la organización criminal Los Tiguerones, una de las bandas catalogadas como terroristas en el país. Su nombre ha sido relacionado con actividades delictivas en medio de la crisis de seguridad.

Entre los hechos atribuidos a la estructura está el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil en enero de 2024, ocurrido mientras se transmitía un noticiero en vivo. Un grupo de hombres armados, encapuchados y con explosivos irrumpió en las instalaciones, generando pánico entre trabajadores y audiencia.

Este ataque fue interpretado como un intento de presión al Estado para frenar los operativos contra organizaciones criminales. Días después, el fiscal César Suárez, quien investigaba el caso, fue asesinado a tiros, un crimen también atribuido a esta banda.

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