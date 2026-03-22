Negro Willy habría apoyado campaña de Noboa: "Movimos todo para que la gente votara"

Daniel Noboa llegó por primera vez a la Presidencia en noviembre de 2023. Luego, en 2025, fue reelegido para un mandato completo hasta el 2029.

El cabecilla de la organización terrorista Los Tiguerones, William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, rompió el silencio desde España. En una explosiva entrevista, el criminal afirmó haber financiado y movilizado votos para la campaña presidencial de Daniel Noboa a través de un nexo con alias Fito. Mientras el Gobierno ecuatoriano guarda silencio ante estas acusaciones, la liberación del líder criminal en Europa desata una crisis diplomática y judicial.

El supuesto pacto entre Los Tiguerones y el entorno de Noboa

El líder del grupo criminal Los Tiguerones, William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, habría apoyado en la campaña presidencial de Daniel Noboa, según declaró el líder criminal en entrevista con el medio español El Mundo. EXPRESO intentó comunicarse con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, para consultarle por las declaraciones de alias Negro Willy, pero no ha respondido hasta el cierre de esta nota.

Según Alcívar, el líder del grupo criminal Los Choneros que está siendo procesado en Estados Unidos, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue quien funcionó de enlace con la campaña de Noboa, aunque no se especifica si se trata del proceso electoral de 2023 o de 2025.

"Antes de ingresar como presidente, no conocía a Noboa de nada, ni él a mi. Pero empieza a nombrarme tras tener Fito y yo una reunión en la que limamos asperezas por una guerra ya acabada. Es Fito el que me dice que le llega del entorno Noboa que lo apoyemos, que me sume con otras organizaciones", dijo alias Negro Willy.

Negro Willy, líder de Los Tiguerones, permanece libre en España Cortesía

Los Tiguerones habrían gestionado votos para Noboa

La función de su organización criminal, según dijo Alcívar para El Mundo, era incentivar el voto en territorio y financiar la campaña. "Y nosotros, que somos fuerza en la calle, en los barrios y en las cárceles, movimos todo para que la gente le votara. Sólo con pasar la voz de que 'Los Tiguerones estábamos con el candidato', todo el mundo le votó. Fuimos quienes lo ayudamos con la financiación y la campaña.", acotó el líder criminal.

Pese al apoyo que dice haber dado a la campaña presidencial de Daniel Noboa, alias Negro Willy se sintió traicionado. "Pero tras ganar, Fito me dice que 'el presidente se nos ha volteado' y que se va a fugar. Pero no que lo iba a hacer al día siguiente, de una forma muy notoria, muy escandalosa. Es entonces cuando el presidente comienza a golpear a todas las organizaciones con toda la fuerza pública, con el ejército. A todas las que no son de Fito", dijo.

¿Quién es alias Negro Willy y por qué sigue libre en España?

William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, es cabecilla de Los Tiguerones, una organización terrorista que nació en el año 2017 como brazo armado de la agrupación delictiva Los Choneros.

Alcívar Bautista se desempeñó como guía penitenciario en la Penitenciaría del Litoral. Ha sido acusado por el delito de asesinato por actos violentos registrados en 2017 y 2019, además de facilitar la fuga de su hermano, alias Puya. Los Tiguerones tiene nexos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

La incursión terrorista a TC Televisión es atribuida a alias Negro Willy. Freddy Rodríguez

A alias Negro Willy se le atribuye ser el autor intelectual de la incursión terrorista a TC Televisión, el 9 de enero del 2024. En este hecho, varios individuos armados ingresaron a las instalaciones del canal, irrumpieron en un set de grabación donde se transmitía un noticiero y tomaron varios rehenes.

El 2 de febrero, Negro Willy fue vinculado al caso y un juez pidió prisión preventiva en su contra. No obstante, las autoridades ya conocían que el sujeto no se encontraba en el país. Alias Negro WIlly y Ronco fueron detenidos este miércoles 23 de octubre en España. Según las autoridades, fue hallado con documentación falsa.

Alias Negro Willy empezó un proceso de extradición desde España hacia Ecuador, pero que se vio truncado por una supuesta inacción del Gobierno ecuatoriano tras vencer el plazo de tres meses otorgado a Ecuador para presentar las garantías exigidas por la Justicia española para ejecutar su extradición. Actualmente, Alcívar permanece libre en España.

Reacción del Gobierno ante la liberación del cabecilla

El ministro del Interior, John Reimberg, reaccionó públicamente tras conocerse que el presunto líder de Los Tiguerones quedó en libertad pese a un proceso de extradición en curso. Reimberg confirmó que el Estado ecuatoriano ya presentó una queja formal a través de la Cancillería. “Alias Negro Willy, a quien Ecuador buscaba extraditarlo, fue liberado en España”, dijo el ministro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!