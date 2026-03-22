Negro Willy vincula a Noboa con el mundo del narcotráfico: "Es la pinta y la clave"

Presunto líder de Los Tiguerones emitió fuertes acusaciones al Ejecutivo y negó vínculos con el narcotráfico en Ecuador

Daniel Noboa es acusado por Negro Willy de presuntos vínculos con el narcotráfico durante una entrevista internacional.

El presunto integrante de estructuras criminales en Ecuador, conocido como Negro Willy, acusó al presidente Daniel Noboa de tener vínculos con el narcotráfico durante una entrevista publicada por el medio internacional El Mundo el sábado 21 de marzo. En sus declaraciones, el señalado negó haber traficado drogas y cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno.

EXPRESO se comunicó con el Ministerio de Gobierno sobre las declaraciones de Negro Willy y, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

“A mí me ponen lo de narcoterrorista y no he penetrado un gramo ni en América, ni a Europa. Lo mío era calle”, afirmó Negro Willy en la entrevista. Además, reforzó sus acusaciones contra el mandatario: “Si hablamos de narcotráfico, hablaríamos de él” y agregó: “Es la pinta y la clave”.

En el mismo espacio, el individuo lanzó críticas directas al mandatario ecuatoriano, a quien calificó como “un millonario caprichoso que entró en la presidencia como alguien agresivo”, sostuvo. Según su versión, el mandatario no habría priorizado una política conciliadora y, en cambio, habría tomado decisiones que, a su criterio, no abordan las causas estructurales de la violencia.

Acusaciones directas de Negro Willy contra Daniel Noboa

El entrevistado también criticó el incremento salarial a fuerzas del orden y la implementación de toques de queda. “¿De qué manera piensas bajar el índice de violencia si no das ni un pan?”, cuestionó, en referencia a las políticas sociales del Gobierno.

En otro fragmento, aseguró que existe una supuesta protección estatal hacia figuras del crimen organizado. “La protección que ayudó a darle a Fito fue muy grande”, dijo, sin presentar pruebas que respalden sus afirmaciones.

Negro Willy: quién es y su relación con la banda Los Tiguerones

Negro Willy es señalado por autoridades ecuatorianas como presunto líder de la organización criminal Los Tiguerones, una de las bandas catalogadas como terroristas en el país. Su nombre ha sido relacionado con actividades delictivas en medio de la crisis de seguridad.

Entre los hechos atribuidos a esta estructura destaca el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil en enero de 2024, ocurrido mientras se transmitía un noticiero en vivo. Un grupo de hombres armados, encapuchados y con explosivos irrumpió en las instalaciones, generando pánico entre trabajadores y audiencia.

Este ataque fue interpretado como un intento de presión al Estado para frenar los operativos contra organizaciones criminales. Días después, el fiscal César Suárez, quien investigaba el caso, fue asesinado a tiros, un crimen también atribuido a esta banda.

Otro caso: alias Pipo también lanzó acusaciones desde el exterior

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Un caso similar se registró con alias Pipo, señalado como líder de Los Lobos, quien también desde el extranjero emitió acusaciones contra el presidente. Según una nota publicada por la agencia EFE el 25 de febrero, negó su autoría en un atentado y apuntó al Ejecutivo.

De acuerdo con ese reporte, el procesado aseguró, sin pruebas, que emisarios gubernamentales lo habrían presionado para incriminar a terceros. Además, sostuvo que Daniel Noboa tendría relación con los hechos investigados, lo que generó controversia en el ámbito político y judicial.

El ministro del Interior, John Reimberg, respondió calificando estas afirmaciones como “absurdas” y sin sustento legal. También indicó que el acusado estaría fabricando versiones para evitar su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico transnacional.

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