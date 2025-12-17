Jefa de gabinete de Trump afirma que el presidente tiene 'personalidad de alcohólico'

Comentarios de Susie Wiles sobre Trump provocan debate dentro y fuera de la Casa Blanca

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene “la personalidad de un alcohólico”, según un artículo publicado este martes 16 de diciembre, por la revista Vanity Fair, declaración que posteriormente calificó como difamatoria y sacada de contexto.

De acuerdo con Wiles, aunque Trump no consume alcohol, su comportamiento responde a un perfil marcado por la convicción absoluta de que no existen límites para sus acciones. “Actúa con la certeza de que no hay nada que no pueda hacer”, señaló la funcionaria, de 68 años, conocida por el mandatario como la “dama de hielo” debido a su carácter reservado.

Las declaraciones, en las que Wiles también opina sobre otras figuras políticas, generaron especial repercusión por referirse directamente al presidente.

La respuesta de Wiles tras la publicación

Tras la difusión del artículo, Wiles reaccionó en la red social X, donde denunció lo que calificó como “un ataque difamatorio, manipulado y malintencionado” tanto contra ella como contra el presidente, el personal de la Casa Blanca y el gabinete.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Aseguró que la revista ignoró contextos relevantes y tergiversó declaraciones suyas y de otros colaboradores con el objetivo de presentar una imagen “caótica y negativa” del Gobierno de Trump.

Trump respalda la descripción

Por su parte, el presidente Trump se refirió al tema en declaraciones a otro medio estadounidense, donde sostuvo que Wiles no se equivoca en su apreciación, aunque reiteró que no bebe alcohol.

“Todo el mundo sabe que no bebo, pero muchas veces he dicho que, si lo hiciera, probablemente sería alcohólico”, afirmó el mandatario, señalando que se trata de una reflexión que ha expresado en reiteradas ocasiones.

Revelaciones sobre política y tensiones internas

En su artículo, Vanity Fair aseguró que Wiles aportó miradas internas sobre decisiones clave de la administración, tanto en política interna como exterior. En relación con la guerra en Ucrania, la jefa de gabinete sostuvo que Trump considera que el presidente ruso, Vladimir Putin, busca controlar todo el país, pese a los intentos de Washington por alcanzar un acuerdo de paz.

Wiles también afirmó que Trump no planea postularse nuevamente en 2028, algo impedido por la Constitución, aunque mencionó que el mandatario suele aludir al tema porque “le resulta divertido” y porque “provoca reacciones”.

Además, cuestionó a la fiscal general Pam Bondi por el manejo del caso de Jeffrey Epstein, al considerar que subestimó el interés público. “Se equivocó al pensar que esto solo importaba a un grupo reducido”, señaló, en un contexto de crecientes demandas de transparencia por parte de seguidores del presidente.

Debate sobre liderazgo y entorno presidencial

La publicación reavivó el debate sobre el estilo de liderazgo de Donald Trump y la dinámica interna de su entorno más cercano, en un momento en que la Casa Blanca busca proyectar cohesión frente a cuestionamientos mediáticos y políticos.

