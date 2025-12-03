Rusia afirma que sus éxitos en Ucrania refuerzan su posición en las negociaciones

EEUU ajusta su propuesta tras críticas de favorecer a Rusia; ingreso de Ucrania a la OTAN es el mayor escollo para un acuerdo

Entrenamiento. Soldados rusos en una práctica de ejercicios en Moscú.

Rusia afirmó el miércoles, 3 de diciembre de 2025, que sus recientes éxitos militares en Ucrania refuerzan su posición en las negociaciones para poner fin al conflicto, y se mostró dispuesta a proseguir las conversaciones al respecto con Estados Unidos, al igual que Kiev.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió el martes en Moscú con el emisario norteamericano Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del dirigente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, el encuentro no desembocó en ningún avance concreto para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania, desencadenada por una ofensiva del Kremlin en 2022.

Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan elaborado por Washington para acabar con las hostilidades. El primer borrador fue enmendado tras ser criticado por ser demasiado favorable a Rusia.

Tras la reunión del martes, el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, consideró que los recientes "éxitos" del ejército ruso en el campo de batalla "influyeron" en las conversaciones.

VIDEO | Putin advirtió a Europa este martes de que, si quiere guerra, Rusia está lista para combatir.



"No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos", dijo a la prensa local.



📹 KREMLIN pic.twitter.com/aqKmgdwfaP — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 3, 2025

Según Ushakov, la "cuestión clave" de la participación de Kiev en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que Moscú se opone categóricamente, también se abordó en las conversaciones.

El negociador de Kiev, Rustem Umerov, se reunió a su vez con asesores de seguridad europeos en Bruselas.

"Les di a mis colegas información detallada sobre las negociaciones en Ginebra y Florida, y sobre los próximos pasos en el proceso diplomático", dijo Umerov, refiriéndose a las últimas negociaciones en las que participó.

"Es importante que Europa siga participando activamente en esto", añadió.

"Ninguna solución de compromiso"

Putin recibe a los negociadores clave de EE.UU. para hablar sobre Ucrania Leer más

La intensa actividad diplomática no ha logrado alcanzar un acuerdo sobre la cuestión clave de los territorios. Rusia reclama que Kiev le ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el epicentro de los combates.

Witkoff y Kushner se reunieron el martes durante casi cinco horas con Putin, y hablaron del plan presentado por Washington hace dos semanas y revisado posteriormente tras consultas con los ucranianos.

Rusia controla aproximadamente el 19 % de Ucrania. Sin embargo, sobre esta cuestión, "todavía no se ha adoptado ninguna solución de compromiso", aunque "algunas propuestas estadounidenses pueden ser discutidas", declaró el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el miércoles que Moscú está dispuesto a reunirse "tantas veces como sea necesario" con responsables estadounidenses para encontrar una salida al conflicto.

Amenazas de Putin

Putin amenazó a los europeos, acusándolos de tratar de "impedir" los esfuerzos de Washington para poner fin al conflicto.

"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró a los periodistas en el marco de un foro económico.

Hong Kong crea un "comité independiente" para investigar su peor incendio en décadas Leer más

La diplomacia alemana consideró el miércoles que Rusia no está "en modo negociación", mientras que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, lamentó que las condiciones para una "paz justa" tengan "pocas posibilidades de darse".

RELACIONADAS Ucrania y sus aliados europeos aumentan la presión para influir en plan de Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó por su parte el plan de la Unión Europea para financiar a Ucrania durante dos años y "ponerla en una posición de fuerza" en las negociaciones con Moscú.

Los europeos temen que la administración Trump, sospechosa de mostrarse complaciente con Putin, pueda sacrificar la soberanía de Ucrania, considerada como un baluarte frente a Rusia.

En el frente, las fuerzas rusas, más numerosas, continúan avanzando de forma constante, aunque lenta, en algunos sectores.

Las tropas de Moscú reivindicaron el lunes la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un cruce clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo, Ucrania asegura que continúan los combates en Pokrovsk.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!