María José Pinto faltó a su comparecencia en la Comisión de Salud

La legisladora de la RC, Victoria Desintonio, denunció que la autoridad evadió asistir por ir a cumplir agenda a un hospital

La vicepresidenta de la República y ministra de Salud encargada, María José Pinto, no asistió este 25 de febrero de 2026 a la convocatoria de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde debía rendir cuentas sobre la operatividad de la red sanitaria pública y la escasez de especialistas.

RELACIONADAS Barcelona eliminó a Argentinos Juniors por penales y avanzó en Libertadores

Carencias operativas sin respuestas

La incomparecencia fue expuesta por la asambleísta Victoria Desintonio (RC), quien cuestionó en redes sociales que la autoridad gubernamental prefiriera trasladarse al Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en lugar de someterse al proceso de fiscalización legislativa.

🚨 Estamos en la Comisión de Salud.



La vicepresidenta y ministra @mjpintoec debía comparecer, pero prefirió ir (sin medicina ni insumos médicos) al Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante.



Vicepresidenta, no pierda tiempo en shows con cámaras y TikTok.



Hace pocos días… pic.twitter.com/5k2F38hFev — Victoria Desintonio (@VickyDesintonio) February 25, 2026

Desintonio detalló las falencias técnicas detectadas en recientes inspecciones al sanatorio pediátrico. Los datos expuestos mostrarían que la casa de salud opera con el 80 % de sus equipos de climatización deshabilitados.

El déficit se extiende a la nómina médica. Dijo que en el hospital no hay un neurólogo pediátrico en funciones, falta contratar un cardiólogo de la misma especialidad y existen vacantes críticas sin cubrir. Esto provoca que los menores deban esperar hasta siete meses para acceder a una consulta externa.

Enfermedades de la piel y problemas respiratorios crecen en Guayaquil por las lluvias Leer más

La ausencia de Pinto agrava el conflicto administrativo por la retención de información pública. La legisladora denunció que el Ministerio de Salud mantiene un mes sin contestar los oficios emitidos por la mesa legislativa.

El documento AN-DMVT-2026-0003-ORI, que registra un sello de recepción ministerial del 4 de febrero de 2026 , exige copias certificadas de la Arcsa sobre la autorización e importación por excepción del medicamento Nusinersen (Spinraza). La Asamblea investiga posibles irregularidades logísticas en el manejo de este fármaco de alto riesgo destinado a niños.

Desintonio exhortó públicamente a Pinto a dejar los "shows con cámaras y TikTok" durante su supuesta visita al sanatorio. Sin embargo, un monitoreo a las cuentas oficiales de la vicepresidenta evidencia que, hasta la publicación de este artículo, no se ha difundido ningún registro audiovisual, fotográfico ni técnico sobre dicha inspección en el Hospital del Niño.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!