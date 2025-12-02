Hong Kong crea un "comité independiente" para investigar su peor incendio en décadas

La investigación será liderada por un juez, en medio de creciente tensión social y 15 detenidos por homicidio involuntario

Multitud de personas depositan ofrendas florales en memoria de las víctimas del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, Hong Kong, China, el 29 de noviembre de 2025.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong anunció este martes 2 de diciembre de 2025, la creación de un "comité independiente", dirigido por un juez, para investigar el incendio de la semana pasada en un complejo de rascacielos residenciales en reparación, que causó la muerte de 156 personas.

Las autoridades aseguran que la conflagración, la peor que ha sufrido la ciudad semiautónoma china en décadas, se propagó rápidamente a través de las mallas plásticas que cubrían los andamios de bambú instalados para las obras y que no cumplían con las normas de resistencia al fuego.

"Estableceré un comité independiente para realizar una revisión amplia y profunda, reformar el sistema de obras en edificios y evitar tragedias similares en el futuro", aseguró el líder hongkonés John Lee en una conferencia de prensa.

La comisión estará presidida por un juez, añadió.

De las 156 personas fallecidas, 29 aún no han sido identificadas, indicó la policía el martes. Unas treinta siguen desaparecidas.

Hasta ahora, el organismo anticorrupción de Hong Kong y la policía, que llevan a cabo una investigación conjunta sobre el incendio, han detenido a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario por el incendio en el complejo Wang Fuk Court, situado en el distrito de Tai Po.

Hong Kong cuenta con un mecanismo legal para crear "comisiones de investigación", que en el pasado solían estar dirigidas por jueces para llevar a cabo complejas tareas de investigación, una práctica heredada del dominio colonial británico.

Voluntarios clasifican suministros donados para los residentes desplazados por el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong, China. EFE

Lee, que, en cambio, usó la expresión "comité independiente", dijo a la AFP que las autoridades identificaron varias fallas y que se necesitan reformas en las normas de seguridad, supervisión, construcción y mantenimiento.

"Los culpables intentaron mezclar mallas de calidad inferior con redes certificadas para engañar a los organismos de inspección y a las fuerzas del orden", aseguró el funcionario, calificando a los sospechosos de "malvados".

La ciudad, conmocionada por la tragedia, rindió homenaje durante un luto de tres días, con miles de personas dejando flores y notas que exigen asumir responsabilidades.

Medios locales reportaron la detención de varias personas que pedían explicaciones.

"Intención sediciosa"

Miles Kwan, un estudiante de 24 años, fue supuestamente capturado por la policía por "intención sediciosa" tras repartir folletos en los que exigía la responsabilidad del gobierno por la tragedia.

Una petición en línea que contenía las cuatro demandas de Kwan, entre las que se incluía la petición de una investigación independiente, reunió más de 10.000 firmas en menos de un día antes de que su contenido fuera borrado.

Un periodista de la AFP vio el lunes a Kwan salir de la comisaría del distrito de Cheung Sha Wan en un taxi, sin poder recabar ningún comentario.

Según la prensa local, otras dos personas, entre ellas el exconcejal Kenneth Cheung, también fueron arrestadas por la policía.

Cheung publicó el lunes en Facebook que había "regresado a casa bajo fianza".

Cuando se le preguntó sobre las detenciones, Lee dijo a la AFP: "No toleraré ningún delito, en particular los que se aprovechan de la tragedia que estamos viviendo".

"Algunas personas con motivaciones ocultas (intentan) poner en peligro la seguridad de Hong Kong y la seguridad nacional" de China, afirmó. "Por lo tanto, debemos tomar las medidas adecuadas, incluidas medidas policiales", añadió sin dar más detalles.

Hong Kong, que en 1997 pasó de mando británico al de China, ha visto cómo el control de Pekín se ha reforzado con una estricta ley de seguridad nacional promulgada en 2020 como respuesta a unas masivas manifestaciones a favor de la democracia.

El año pasado, una ley aumentó a siete años la pena por sedición. Desde principios de noviembre, las autoridades del centro financiero han detenido a 348 personas por diversos delitos relacionados con la seguridad nacional y ha condenado a 172.

El incendio que arrasó siete de las ocho torres de 31 pisos de Wang Fuk Court es el más mortífero en un edificio residencial desde 1980.

