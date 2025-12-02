Japón lidera maniobras aliadas en el Pacífico mientras crece la tensión con Pekín

"Pacific Shield 25" reúne a EE.UU., Australia y otras naciones cerca de Tokio para entrenar contra la proliferación de armas

Japón inició este martes 2 de diciembre de 2025, unas maniobras marítimas internacionales con la participación de países como Estados Unidos y Australia, unos ejercicios que se extenderán hasta el jueves y que tienen lugar en pleno episodio de tensión bilateral con China a causa de Taiwán.

Los ejercicios, Pacific Shield 25, tienen como objetivo "prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva, misiles balísticos y materiales relacionados", afirmó el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

Además de la participación de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas y de otras autoridades del archipiélago, Exteriores señaló que Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur estarán también representados en los ejercicios.

"Realizaremos sesiones académicas, ejercicios prácticos y capacitación en puertos y mar", indicó la nota, sobre unas maniobras calificadas como "muestra de la firme determinación de la comunidad internacional para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva".

Ejercicio de defensa sin destinatario

En concreto, las maniobras navales tendrán lugar en las aguas al este de la península de Boso, en el margen oriental de la bahía de Tokio.

Exteriores señaló que los ejercicios "no se dirigen contra Estados o actores no estatales específicos".

Las maniobras, no obstante, transcurren en un contexto de tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unas declaraciones recientes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó en el Parlamento que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

China respondió con fuertes críticas, medidas de coerción económica y advertencias diplomáticas.

El inicio de las maniobras tuvo lugar además el mismo día en que la Guardia Costera china afirmó que expulsó a un barco pesquero japonés que, según las autoridades del país asiático, había entrado "ilegalmente" en aguas próximas a las que denomina islas Diaoyu, conocidas como Senkaku en Japón, quien las administra, pero cuya soberanía es reclamada por Pekín.

