Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial: Un pacto por la justicia

Ecuador solo alcanzará una justicia digna cuando alguien con verdadera independencia y voluntad política sanee la justicia

La salida del ahora expresidente del Consejo de la Judicatura era necesaria, pero de ninguna manera es la solución a la sumisión de la justicia frente al poder político. Ayer estuvo él, ahora destituido y censurado por la Asamblea Nacional; hoy está otro, y mañana estará otro que sea servil o no a los intereses del poder de turno. En otras palabras, el problema no se soluciona con la salida del expresidente. Era un hecho necesario, sí; pero con las recientes movidas política en la Judicatura, su salida ni siquiera es parte de la solución. Es un cambio de cabeza que responde al mismo amo.

La justicia sigue secuestrada por el poder político. Solo cuando alguien con verdadera independencia y voluntad política decida sanear a las cabezas de la justicia para llevar a los tribunales verdaderos jueces independientes, Ecuador podrá decir que camina hacia una justicia digna de sus ciudadanos.

Un pacto nacional es necesario. Los políticos deben acordar con los ciudadanos no meter la mano en la justicia; los jueces deben prometer no dejarse tentar por los políticos; y los ciudadanos deben comprometerse a estar vigilantes y denunciar cualquier intento de romper este pacto. Ecuador debe reinaugurar la ética y la moral en los tribunales de justicia, empezando por sus cabezas.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Un pacto por la justicia

  2. Claudia Tobar Cordovez | Cría con un poquito de hambre

  3. Xavier Flores Aguirre | Olmedo, el Padre de la Patria

  4. Eduardo Carmigniani | Guirigay arbitral

  5. Francisco Rosales Ramos | España a la deriva

LO MÁS VISTO

  1. ¿Canales y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Argentina femenino? | Sudamericano Sub 20

  2. La Tigresa del Oriente se proclama como la primera therian del Perú

  3. Sudamericano Sub-20: Ecuador es segunda en el hexagonal y espera a Argentina

  4. La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

  5. Intervienen a GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, por pedido de Inmobiliar