LigaPro 2026: los equipos que suben y los que bajan tras el fin de temporada

Vinotinto fue el primer equipo que descendió a la Serie B de la LigaPro en la temporada 2025.

LigaPro serie B y el Cuadrangular del Descenso de LigaPro llegaron a su fin hace un par de semanas, pero el descenso administrativo del Club Deportivo El Nacional podría cambiar las 'fichas en el tablero'. Ahora, son tres los equipos que podrían descender y ascender; Técnico Universitario y Vinotinto (por quedar ultimo y penúltimo en el cuadrangular) junto a El Nacional, quienes fueron descendidos mediante 'escritorio' por deudas con acreedores.

En Serie B, se mantiene la expectativa, ya que, aparte del confirmado ascenso de Guayaquil City y Leones del Norte, 9 de Octubre solicitó el ascenso inmediato por la situación de El Nacional. Técnico Universitario aun tiene esperanzas de salvarse, ya que según el reglamento FEF, el club que descienda por este tipo de sanciones, ocuparía el ultimo puesto de la tabla, pero en LigaPro, hubo tres tablas (primer y segundo hexagonal, y cuadrangular del descenso).

El panorama aún parece ser nublado para los equipos que quieren mantener o ascender de categoría para el próximo año, mientras que los descensos confirmados son los de El Nacional, Técnico Universitario y Vinotinto; los ascendidos son Guayaquil City y Leones.

El solicitud de 9 de octubre hacia la FEF

Descenso de El Nacional, la 'crónica de una muerte anunciada'

El Nacional logró la permanencia en la cancha, pero la falta de pago a varios acreedores le hizo descender a la Serie B. Cortesía

El Club Deportivo El Nacional, uno de los equipos históricos del fútbol ecuatoriano y único bitricampeón nacional, ha perdido la categoría de manera administrativa al cierre de la temporada 2025 de la LigaPro Serie A. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de su Tribunal de Apelaciones, ratificó en diciembre de 2025 la sanción por incumplimientos repetidos en obligaciones económicas con acreedores, lo que implicó la resta de puntos y, consecuentemente, el posicionamiento del equipo en el último lugar de la tabla acumulada.

Los puros criollos tocaron 'fondo' en dos ocasiones previamente, en 1979 y en el 2020, este sería el tercer descenso de El Nacional, en lo que parece ser una situación mucho más extrema que las anteriores, las cuales sucedieron por causas futbolísticas, no por problemas administrativos como el que se le presentó a los militares.

