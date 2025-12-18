Copa Árabe: Marruecos campeón en Qatar tras vencer a Jordania

Los Leones del Atlas se coronaron por segunda vez tras superar a Jordania en la prórroga, con Hamdallah como figura decisiva

La selección de Marruecos conquistó la Copa Árabe tras imponerse por 3-2 a Jordania en la prórroga, en una vibrante final disputada en el Estadio Lusail de Catar. El gol decisivo fue obra de Abderrazak Hamdallah, quien selló el título en el tiempo extra y confirmó el segundo trofeo árabe en la historia del combinado marroquí, tras el obtenido en 2012.

El partido no pudo empezar mejor para Marruecos. Apenas al minuto 4, Oussama Tannane sorprendió con uno de los goles más espectaculares del torneo: observó adelantado al arquero Yazeed Abulaila y remató desde más de 50 metros para marcar el 1-0. La acción dejó golpeado al portero jordano, que incluso necesitó atención médica tras chocar con el poste.

Dominio marroquí antes del descanso

Durante la primera mitad, Marruecos mantuvo el control del juego y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Jordania intentó reaccionar, pero careció de profundidad ofensiva. Antes del descanso, el defensa Issam Smeeri evitó el segundo gol al despejar sobre la línea un nuevo remate de Tannane, manteniendo con vida a su selección.

El complemento mostró otra cara de Jordania. Con los ingresos de Odeh Al Fakhouri y Al Quraishi, el equipo ganó intensidad y encontró rápidamente el empate. Ali Olwan anotó el 1-1 al minuto 48 tras un tiro de esquina y, más tarde, convirtió un penal al 68 para poner el 2-1, desatando la ilusión de los aficionados jordanos en Lusail.

Marruecos venció 3-2 a Jordania en la final de la Copa Árabe. cortesía

Cuando parecía que el título se escapaba, Marruecos reaccionó con jerarquía. Al minuto 87, Hamdallah aprovechó un balón suelto tras un córner y decretó el 2-2, llevando la final a la prórroga. En el tiempo extra, un gol de Jordania fue anulado por el VAR y, al minuto 100, el delantero marroquí volvió a aparecer en el área para marcar el 3-2 definitivo.

Marruecos festeja ante una histórica Jordania

Con este triunfo, Marruecos cerró el torneo invicto, con cinco victorias y un empate, y levantó su segundo título de la Copa Árabe. Jordania, pese a la derrota, firmó la mejor actuación de su historia, alcanzando por primera vez el subcampeonato y subiendo al podio. La jornada se cerró con la suspensión del partido por el tercer lugar entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos debido a las intensas lluvias en Catar.

¡MARRUECOS ES EL CAMPEÓN DE LA #FIFAArabCup! 🇲🇦🏆 pic.twitter.com/g3DRbek9OC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 18, 2025 ID:

