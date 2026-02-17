Expreso
Ecuador Sub 20 femenino
Rosa Flores (c) fue la autora del único tanto ante Colombia.Cortesía

Sudamericano Sub-20: Ecuador es segunda en el hexagonal y espera a Argentina

La selección ecuatoriana femenina fue el protagonista del inicio de la fase final tras vencer a la invicta Colombia

La selección ecuatoriana femenina Sub-20 de fútbol dio un golpe de autoridad en el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputa en Paraguay, tras vencer 1-0 a Colombia en el inicio del hexagonal final.

El equipo dirigido por Eduardo Moscoso tuvo en la jugadora Rosa Flores a su figura referencial al anotar al minuto 65 el único tanto del partido.

Ecuador rompe los pronósticos en el hexagonal final

Desde el inicio Colombia era el favorito en los papeles, ya que llegaba a esta instancia del torneo invicta en la fase previa, sumando dos victorias y dos empates; mientras que la Tri femenina arribaba al hexagonal con dos partidos ganados y dos perdidos.

Organización en la defensa, variantes ofensivas y posesión del balón, fueron los puntos más fuertes de una selección tricolor que demostró el por qué llegó a esta etapa.

En la jugada del tanto, la futbolista ecuatoriana aprovechó que la portera Luisa Agudelo estaba fuera del pórtico y ejecutó un remate desde delante de la mitad de cancha, logrando colgar el balón por encima de la arquera. A la larga esta acción definió el resultado y fue una de las más relevantes del compromiso.

Resultados de la jornada: Brasil lidera el hexagonal

En el inicio del hexagonal, Paraguay sufrió con el poderío de Brasil, que ganó por 3-1 mostrando contundencia en la zona ofensiva. Taina Ribeiro, Nayara Sousa y María Nogueira anotaron para la ‘canarinha’, mientras que Alison Bareiro descontó para las guaraníes.

Más tarde, en un partido de ida y vuelta, con posibilidades de anotar para bando y bando, Argentina y Venezuela empataron sorpresivamente por 2-2.

Tabla de posiciones y próximo partido de Ecuador

Tras la victoria Ecuador es segundo en la tabla de posiciones del hexagonal final, superada solo por Brasil; mientras que Argentina, quien será el segundo rival de la Tri, mañana, es tercera.

Colombia quedó estancada en la penúltima posición y no la tendrá fácil en el siguiente partido, pues será Brasil su contendiente, según la programación de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ambos cotejos están previstos para el 19 de febrero.

