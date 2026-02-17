Barcelona SC vs Argentinos Jrs EN VIVO, hora, canales y alineaciones por Libertadores

Barcelona SC arranca la Copa Libertadores ante Argentinos con dudas en su ofensiva en el Monumental

Barcelona SC inicia su sueño en la Copa Libertadores 2026 este miércoles 18 de febrero, cuando reciba a Argentinos Juniors desde las 19:30 en el Estadio Monumental de Guayaquil, por la ida de la Fase 2. El compromiso será transmitido por ESPN y el minuto a minuto estará en expreso.ec. El Ídolo vuelve al torneo que lo obsesiona desde siempre: conquistar América. El camino comienza en casa y ante un rival argentino que exigirá máxima concentración.

Lugo no podrá jugar

El estreno continental llega en medio de un golpe administrativo. Matías Lugo y Luis Cano quedaron fuera de la fase preliminar por un traspapeleo que terminó siendo letal. La documentación llegó fuera de plazo y, en el caso de Lugo, el CTI no fue emitido a tiempo por la AFA, lo que impidió su inscripción para la Libertadores.

Cuando arribaron los papeles, Barcelona SC estaba suspendido para registrar y, al habilitarse, el plazo ya había vencido. El feriado cerró cualquier opción. Se habló de “mala fe” de Argentinos Juniors, pero el club lo negó y atribuyó todo a tiempos administrativos.

Farías de Carnaval y pena

En lo futbolístico, el ambiente fue distendido en la última práctica. Hubo carnaval y risas, pero la competencia manda. César Farías cambió el tono al referirse a Lugo: “Uno piensa en el jugador. Era cuestión de un envío más, pero llegó fuera del horario permitido. Entiendo el reglamento”. Pese al revés, prometió un equipo ambicioso, protagonista desde el primer minuto, y confirmó que Joao Rojas está listo para ser alternativa en una noche clave para el futuro copero amarillo.

César Farías entrenador de Barcelona SC. FREDDY RODRÍGUEZ

Alineaciones de Barcelona y Argentino Jrs.

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Jandry Gómez, Johan García; Joao Rojas y Sergio Núñez.

Argentinos Juniors: Cortés; Coronel, Godoy, Álvarez y Lozano; Oroz, Fattori y López; Viveros, Molina y Lescano.

