Ecuador vs Argentina Sub 20: EN VIVO, fecha, hora y dónde el partido del Sudamericano

La selección femenina sub-20 de Ecuador enfrenta este jueves 19 de febrero un partido trascendental en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026, cuando se mida a Argentina desde las 20:00 (hora de Ecuador) en busca de consolidar su camino hacia el Mundial de Polonia 2026. El encuentro será transmitido en Ecuador por las señales DSPORTS y DGO.

La Tri juvenil llega a este desafío con ímpetu ofensivo y moral en alto, tras un inicio ideal en la ronda decisiva al imponerse 1-0 a Colombia en la primera fecha del hexagonal, con un golazo de Rosa Flores desde fuera del área que significó la primera victoria de Ecuador ante las cafeteras en esta categoría. El conjunto nacional comparte liderato con Brasil, igualado en puntos tras la primera jornada.

Rosa Flores celebra su golazo histórico desde 38,4 metros que le dio el triunfo a Ecuador sobre Colombia. Conmebol

Ya jugaron ante Argentina

Por su parte, Argentina arriba a este compromiso luego de empatar 2-2 frente a Venezuela en el estreno de la fase final, y anteriormente se impuso 2-1 ante Ecuador en la fase de grupos el pasado 7 de febrero, en un duelo reñido también disputado en Paraguay.

El conjunto tricolor necesita sumar puntos en este segundo encuentro para mantenerse firme en la zona de clasificación hacia el Mundial juvenil, ya que solo las cuatro mejores selecciones de este hexagonal alcanzarán el pase a la cita mundialista programada para iniciar el 5 de septiembre en Polonia.

Hasta ahora, la selección ecuatoriana ha demostrado un poder ofensivo notable, habiendo marcado goles en todos sus compromisos disputados en Paraguay y acumulando un total de 14 goles en el certamen.

En la fase de grupos, Ecuador consiguió también una contundente victoria 4-0 ante Perú para asegurar su presencia en el hexagonal final y quedó detrás de Argentina y Brasil en la clasificación del Grupo B.

Ecuador le ganó a Colombia en el hexagonal Sub-20 rumbo al Mundial 2026. Conmebol

El choque contra Argentina podría ser determinante para las aspiraciones de clasificación mundialista de La Tri y será uno de los duelos más atractivos de esta segunda fecha de la ronda decisiva, con la mira puesta en mantener la ilusión tricolor viva en el Sudamericano Sub-20 Femenino 2026.

El gol del que el mundo habla

Ecuador escribió una página dorada en la Fase Final de la CONMEBOL Sub20 Femenina al vencer 1-0 a Colombia. La heroína fue Rosa Flores, que a los 66’ sacó un misil desde 38,4 metros para firmar el triunfo más importante de la Tri en esta instancia. Es la primera victoria ecuatoriana en una fase final y la segunda vez que enlaza dos triunfos en una misma edición, como en 2022. Un golazo histórico que ilusiona y confirma el crecimiento del fútbol femenino tricolor.

