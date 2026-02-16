¿Benedetto debuta con Barcelona SC? esto se sabe del argentino para Copa Libertadores

Barcelona SC debutará este 18 de febrero a las 19:30 ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental en Copa Libertadores

Darío Benedetto está listo para el debut con Barcelona SC en Copa Libertadores.

¿Está bien o no Darío Benedetto en Barcelona SC? Esa es la pregunta que se hace el hincha del Ídolo en la previa del debut del equipo amarillo en la Copa Libertadores, este 18 de febrero desde las 19:30, ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental.

Ya lo había dicho el entrenador César Farías: lo de “Pipa” Benedetto fue solo una pequeña dolencia. “Nadie está lesionado, están todos aptos para jugar”. En el video que se hizo viral se lo nota rengueando al argentino, quien disputó solo el primer tiempo ante Aucas en la Noche Amarilla en Quito.

El vídeo que preocupó a los hincha de Barcelona SC

Los rumores que causaron susto

Los rumores sobre Benedetto continuaron y, en las últimas horas, el departamento de prensa sacó el comunicado #26, donde en una línea lo dijo todo:

“No se registran jugadores con problemas físicos”, dejando claro que Farías tiene a todo el equipo trabajando durante el feriado de Carnaval para el debut copero.

Farías sobre Benedetto

César Farías fue claro sobre por qué salió Benedetto al término del primer tiempo ante Aucas: “Está bien (Benedetto). Lo único es que la cancha estaba muy pesada y, bueno, la lluvia, el frío, todos los condimentos que tiene jugar de visitante. Pero la preparación es así. Nadie está lesionado, están todos aptos para jugar”.

Sergio Núñez (d), otro de los refuerzos extranjeros del Ídolo, anotó el gol de la victoria ante Aucas.. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Además, el venezolano habló de la seguidilla de partidos:

“Estamos trabajando conscientemente, sabemos las premuras y el nivel de compromiso que tenemos. Hemos podido realizar siete partidos”, dijo Farías.

Barcelona ha tenido como rivales a Universidad Católica —en el primer partido de Farías—, luego Técnico Universitario, dos encuentros con Guayaquil City, Inter Miami, Atlético FC y Aucas.

Sobre los partidos de preparación, Farías comentó:

“Aunque son partidos amistosos de preparación, tuvimos seriedad para jugar. Y después hay otro aspecto también: el cuidado, sabiendo que en unos días ya jugamos nuestro primer partido oficial. Entonces, eso habla del profesionalismo de nuestros jugadores”, expresó el DT, quien pasó el Carnaval entrenando.

Barcelona SC sigue trabajando

Barcelona SC inició el feriado con entrenamientos que comenzaron con trabajos en el gimnasio. Luego, en la cancha alterna Sigifredo Agapito Chuchuca, el plantel realizó circuitos de pases, ejercicios defensivos y trabajos de definición.

El lunes 16 de febrero, cerraron la jornada en la cancha principal del Monumental y, por la noche, el plantel quedó concentrado.

