Ecuador 1 - Colombia 0: golazo de Rosa Flores desde 38 metros da la vuelta al mundo

La Tri rompió el invicto cafetero y logró su primer triunfo en el hexagonal, dando un paso firme rumbo al Mundial

Rosa Flores celebra su golazo histórico desde 38,4 metros que le dio el triunfo a Ecuador sobre Colombia.

La noche se pintó de amarillo, azul y rojo, pero fue Ecuador quien gritó más fuerte. La Tri femenina Sub20 derrotó 1-0 a Colombia en la primera jornada del hexagonal final de la CONMEBOL Sub20 Femenina y lo hizo con un golazo de Rosa Flores que ya recorre el mundo en vídeo.

A los 66 minutos, cuando el partido parecía cerrado y cada balón era una batalla, apareció Rosa Flores para escribir una obra de arte. La volante ecuatoriana sacó un misil desde 38,4 metros de distancia, un disparo potente, preciso y con una comba perfecta que sorprendió a la arquera cafetera. El balón viajó eterno antes de clavarse en el arco colombiano. Golazo. De esos que no se ensayan, se sienten.

Así fue el golazo de Rosa Flores

El gol del que habla el mundo

La anotación se convirtió en el segundo tanto más lejano del torneo, solo superado por el de la brasileña Ana Beatriz ante la propia Tri (46,3 metros). Pero más allá de la estadística, el impacto fue emocional y competitivo: significó los primeros tres puntos de Ecuador en la fase final y el primer triunfo tricolor en esta instancia del campeonato.

Además, Flores rompió una muralla. Colombia llegaba invicta desde la fase de grupos, con cuatro partidos sin recibir goles. La Tricolor no solo la derrotó, sino que la obligó a recoger el balón del fondo de su red por primera vez en el certamen.

Ecuador en la parte alta de la tabla

El equipo ecuatoriano también alcanzó otro registro histórico: por segunda vez logra encadenar dos victorias en una misma edición del torneo. Ya lo había hecho en 2022 ante Bolivia (5-1) y Paraguay (3-1); ahora repite en 2026 tras golear 6-0 a Bolivia y vencer 1-0 a Colombia.

El próximo reto será Argentina, el jueves 19 de febrero. Pero mientras tanto, el continente habla de un nombre propio: Rosa Flores, la autora de un gol que no solo valió tres puntos, sino que ya es candidato a ser el mejor del campeonato.

